Систем јавног водоснабдијевања у фокусу ревизије

Маријана Ивељић

25.11.2025

19:26

Фото: АТВ

Санитарна заштита водозахвата и надзор вода не проводи се. То утиче на повећане ризике безбједности и квалитета воде за људску употребу. Недостаци у процесу сакупљања, производње и пречишћавања воде утицали су на континуирано снабдијевање потрошача квалитетном и исправном водом.

Само су неки од закључака. На потезу је ресорно Министарство из којег тврде да је Закон о водним услугама у финалној фази што је и једна од препорука ревизије.

Закон би омогућио јединствено и ефикасно управљање системом јавног водоснабдијевања.

"Ми смо у сто дана рада Владе и планирали доношење тог Закона, постоје додатна усаглашавања са Савезом општина и градова на њихов захтјев с обзиром да је водоснабдијевање и санитација чак и уставна надлежност локалних заједница", каже Милан Гаврић, помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Контроле исправности воде показују да вода за пиће није била здравствено безбједна у четири насеља у Бањалуци и то: Бронзани Мајдан, Верићи, Поткозарје, и Стратинска. За поједина изворишта нису донесени ни програми санитарне заштите. Челним људима у градској управи као по обичају крива је Скупштина града.

"Програм санитарне заштите је у стручној служби скупштине Града и нажалост сједница није заказана. Прије двије године Град Бања Лука је израдио потребан елаборат", каже Мирна Савић Бањац, градски менаџер.

Комунална предузећа су добила препоруку да обезбиједе адекватну заштиту и контролу приступа свим извориштима у циљу смањења ризика од загађења. Проблем је и у губицима на дистрибутивној мрежи.

"Свјесни смо да су губици велики и радимо све што је у нашој моћи да их смањимо. Маневарски простор нам је прилично мали, с обзиром на то да су за озбиљан искорак потребни значајна финансијска средства. Веома важан удио у укупним губицима имају нелегални прикључци и крађа воде. У љетном период је изражено кориштење хидраната", кажу из бањалучког Водовода.

Комунална предузећа нису планирала управљање губицима на мрежи. Тренд на југу Српске иде у позитивном смјеру.

"Код нас су за 2024. годину констатовани губици од непуних 60%. Ти губици су бољка стандардна водних предузећа у Републици Српској, БиХ и шире. Ми имамо можда најбољу тенденцију смањења губитака, али су и даље поприлично високи", каже Ђорђе Миљановић, директор КП Водовод Требиње.

Значајан дио водоводне мреже и постројења достигао је или премашио пројектовани вијек трајања. Једна од препорука јесте да је неопходно планирати и обезбиједити финансије за повећање покривености становништва јавним водоснабдијевањем.

