"Српска је наш бастион мира и слободе"

АТВ

09.01.2026

19:24

0
Фото: АТВ

Република Српска је бастион мира и слободе, огњиште и отаџбина, поручио је предсједник Владе Саво Минић.

Минић је истакао да је Република Српска настала у тешким временима, одбрањена страшном жртвом и вољом народа.

"Наш бастион мира и слободе, огњиште и отаџбина. Живјела Српска", навео је Минић на мрежи Икс и честитао Дан Републике Српске.

Саво Минић

Република Српска

9 januar

