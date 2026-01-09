"Српска је наш бастион мира и слободе"

Извор:
09.01.2026
Република Српска је бастион мира и слободе, огњиште и отаџбина, поручио је предсједник Владе Саво Минић.
Минић је истакао да је Република Српска настала у тешким временима, одбрањена страшном жртвом и вољом народа.
"Наш бастион мира и слободе, огњиште и отаџбина. Живјела Српска", навео је Минић на мрежи Икс и честитао Дан Републике Српске.
Срећан Дан Републике Српске!— Саво Минић (@minic_savo) January 9, 2026
Настала је у тешким временима, одбрањена страшном жртвом и вољом народа.
Наш бастион мира и слободе, огњиште и отаџбина.
Живјела Српска! pic.twitter.com/Jar2uhf6jH
