Возачи опрез! Велика гужва на излазу из БиХ

Извор:
СРНА
09.01.2026
19:07
Коментари:0
На граничном прелазу Градишка, Доња Градина и Козарска Дубица појачан је саобраћај на изласку из БиХ према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима за сада нема дужих задржавања.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћаја за теретна возила са приколицом и за шлепере.
