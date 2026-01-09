Logo
Возачи опрез! Велика гужва на излазу из БиХ

Извор:

СРНА

09.01.2026

19:07

Возачи опрез! Велика гужва на излазу из БиХ
Фото: АМС РС

На граничном прелазу Градишка, Доња Градина и Козарска Дубица појачан је саобраћај на изласку из БиХ према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим прелазима за сада нема дужих задржавања.

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћаја за теретна возила са приколицом и за шлепере.

