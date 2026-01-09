Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

Извор:
На подручју Кантона Сарајево, Херцеговачко-неретванског, Босанско-подрињског, Унско-санског и Посавског кантона и даље постоји опасност од изливања, бујичних токова, плављења нижих подручја и могућих клизишта, због благог пораста водостаја ријека, након падавина и отапања снијега у вишим предјелима, саопштено је из федералне Владе.
Због ниске температуре и очекиваних падавина, Федерална управа цивилне заштите апелује да кантоналне и општинске службе цивилне заштите континуирано обилазе најугроженија подручја и по потреби одмах активирају снаге заштите и спасавања, у складу са плановима и надлежностима, ради заштите људи и материјалних добара.
Информације Бихамка указују да је стање на путевима отежано, посебно у западним и планинским крајевима, а сњежне падавине додатно отежавају саобраћање у градским зонама.
Федерална управа цивлине заштите апелује да послодавци и јавне установе испуне законске обавезе у оваквим временским условима и допринесу несметаном кретању и безбједности грађана.
Ова управа у континуитету прати стање путем Федералног оперативног центра, прикупља информације, процјењује ситуацију и потребе за пружањем помоћи у виду средстава и опреме.
У сталној је комуникацији са кантоналним и општинским службама цивилне заштите, како би се у случају потребе за ангажманом оперативних снага дао најефикаснији одговор.
Федералне специјализоване јединице цивилне заштите остају у приправности за брзу реакцију.
