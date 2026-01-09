Logo
Large banner

Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

Извор:

СРНА

09.01.2026

15:34

Коментари:

0
Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

На подручју Кантона Сарајево, Херцеговачко-неретванског, Босанско-подрињског, Унско-санског и Посавског кантона и даље постоји опасност од изливања, бујичних токова, плављења нижих подручја и могућих клизишта, због благог пораста водостаја ријека, након падавина и отапања снијега у вишим предјелима, саопштено је из федералне Владе.

Због ниске температуре и очекиваних падавина, Федерална управа цивилне заштите апелује да кантоналне и општинске службе цивилне заштите континуирано обилазе најугроженија подручја и по потреби одмах активирају снаге заштите и спасавања, у складу са плановима и надлежностима, ради заштите људи и материјалних добара.

Snijeg moskva

Свијет

Рекорд је постављен 1956. године, а сада би нове падавине могле да га оборе

Информације Бихамка указују да је стање на путевима отежано, посебно у западним и планинским крајевима, а сњежне падавине додатно отежавају саобраћање у градским зонама.

Федерална управа цивлине заштите апелује да послодавци и јавне установе испуне законске обавезе у оваквим временским условима и допринесу несметаном кретању и безбједности грађана.

6727aaff808f9 folksvagen

Свијет

Фабрика "Фолксвагена" данас затворена због сњежне олује

Ова управа у континуитету прати стање путем Федералног оперативног центра, прикупља информације, процјењује ситуацију и потребе за пружањем помоћи у виду средстава и опреме.

У сталној је комуникацији са кантоналним и општинским службама цивилне заштите, како би се у случају потребе за ангажманом оперативних снага дао најефикаснији одговор.

Федералне специјализоване јединице цивилне заштите остају у приправности за брзу реакцију.

Подијели:

Тагови:

klizišta

Поплаве

kantoni

ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фенербахче-Црвена звезда

Кошарка

Званично: Познато када играју Олимпијакос и Фенербахче

2 ч

0
Партизан почео да позајмљује новац

Фудбал

Партизан почео да позајмљује новац

2 ч

0
Воз пруга жељезница

БиХ

Запослени у Жељезницама ФБиХ: Веће плате или генерални штрајк

2 ч

0
Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

Свијет

Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

2 ч

0

Више из рубрике

Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

Друштво

Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

2 ч

0
Вода чаша

Друштво

Издате препоруке о исправности воде за пиће

2 ч

0
Временска прогноза

Друштво

Ево кад нам стижу нове сњежне падавине

3 ч

0
Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

Друштво

Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

16

54

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner