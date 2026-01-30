Хорор на познатој плажи: Дјечак (13) умро након што га је ајкула напала пред пријатељима

30.01.2026
У четвртак, 29. јануара 2026. године, на плажи Праиа Дел Кифре у Олинди, на сјевероистоку Бразила, догодила се трагична несрећа гдје је 13-годишњи дјечак Деивсон Роша Дантас изгубио је живот након напада ајкуле.
Деивсон се, према свједочењима, безбрижно играо и пливао у плиткој води са пријатељима када га је ајкула напала с леђа. Животиња га је угризла у десну бутину, наневши тешку рану која је изазвала масивно крварење. Било је око 14:20 сати када се несрећа догодила, пише Дејли Мејл.
Неколико младића који су се налазили у близини одмах су реаговали: извукли су дјечака из мора на обалу и покушали да му пруже прву помоћ, укључујући покушај реанимације. Међутим, због обилног губитка крви, Деивсон је убрзо изгубио свест. Хитно је превезен у оближњу болницу.
Љекари су одмах покушали све мјере напредне животне подршке, али је дјечак стигао у болницу већ без знакова живота.
"Стигао је у јединицу већ преминуо. Цијели тим је био спреман када је стигао. Предузели смо све могуће мјере према протоколу напредне животне подршке. Нажалост, нисмо успјели да га реанимирамо. Била је то трагедија, и ми, тим болнице, изражавамо саучешће породици и пријатељима, али нажалост нисмо много могли да учинимо за њега", изјавио је др. Далтон.
Државни Комитет за праћење инцидената са ајкулама (ЦЕМИТ) потврдио је да дјечак није преживио повреде и да је ово најновији смртни случај у низу напада ајкула у региону Пернамбуцо. Од 1992. године у тој савезној држави забеиљежено је преко 80 напада ајкула, од чега 26 са смртним исходом. Плажа "Праиа Дел Кифре" посебно је ризична: ово је шести регистровани напад на тој плажи, а у широј околини Олинде и Рецифа постављено је 13 знакова упозорења на опасност од ајкула.
Упркос видљивим знаковима упозорења на самој плажи, дјечак и његови пријатељи су се ипак окупали у води.
ЦЕМИТ је најавио да ће појачати мониторинг присуства ајкула у области и поново активирати програм праћења животиња помоћу микрочипова како би се смањио ризик од будућих инцидената.
Породици Деивсона Роша Дантаса упућена су искрена саучешћа, а овај случај поново је подсјетио на опасности које вребају на неким од најпопуларнијих туристичких плажа Бразила.
Ово се дешава само неколико недјеља након што је туристкињу жестоко угризла ајкула током роњења на дах у Бразилу. Тајане Далазен је пливала са два пријатеља и туристичким водичем у архипелагу Фернандо де Нороња када ју је ајкула угризла за ногу.
Говорећи након напада, Далазен је рекла да је одмах схватила шта се догодило и објаснила како се животиња држала за њену ногу.
"Знала сам да сам угрижена. Осјетила сам како ме тресе за ногу. Водич је морао да је удари да би ме пустила", рекла је она.
Након што је напустила воду, помогли су јој водич и рибари који су били на оближњим чамцима прије него што јој је пријатељ дерматолог пружио прву помоћ, очистивши рану.
Тридесетшестогодишњакиња је потом одведена у болницу, гдје је примила лијечење и касније је отпуштена.
