Шири се епидемија оспица у Америци: "Брзина ширења је изненађујућа"

30.01.2026
09:58
Коментари:0
Епидемија малих богиња у Јужној Каролини проширила се на најмање 789 људи, што је више него епидемија из 2025. године у западном Тексасу, када је обољело 762 људи и а двије дјевојчице су преминуле.
Већина случајева је и даље концентрисана у округу Спартанбург, углавном међу невакцинисаним особама или онима чији је статус вакцинације непознат, саопштило је прије неколико дана Одјељење за јавно здравље Јужне Каролине, додајући да се ситуација још увијек не смирује, пише NBC News .
Током конференције за новинаре у среду, епидемиолог из Јужне Каролине, др Линда Бел, рекла је да је брзина ширења изненађујућа. „Нисмо очекивали да ће број случајева у Јужној Каролини за само 16 недјеља премашити укупан број који је Тексас достигао за седам мјесеци“, рекла је Бел. „Такође је забрињавајуће размишљати о томе какав ће бити ток епидемије“, додала је.
Тренутно се 557 људи у Јужној Каролини налази у 21-дневном карантину након што су били изложени малим богињама. Епидемија се брзо шири. Први случајеви су пријављени крајем септембра, а ширење се убрзало током празника.
До јануара, случајеви директно повезани са епидемијом у Јужној Каролини пријављени су у Калифорнији, Сјеверној Каролини и Вашингтону. Неколико вхероватних случајева је такође пријављено у Охају, извештава WKYC у Кливленду.
Др Зак Мур, државни епидемиолог Схеверне Каролине, рекао је да прати подручја високог ризика на западу државе са ниским стопама вакцинације која су географски близу жаришта у Јужној Каролини. „Знамо да људи много путују између тих подручја, што је свакако забрињавајуће“, рекао је Мур 21. јануара.
Здравствени званичници Схеверне Каролине пријавили су 14 случајева до уторка, од којих су неки директно повезани са Јужном Каролином. Више од 170 људи у карантину у округу Јунион, Северна Каролина, повезано је са случајем у Баптистичкој академији „Шајнинг Лајт“, приватној хришћанској институцији која прихвата дхецу од само шест недхеља.
Наредбе о карантину издате су након што се невакцинисано дете које је похађало школу „оболело од малих богиња повезаних са епидемијом у Јужној Каролини. Дете је похађало наставу док је било заразно“, саопштила је Служба јавног здравља округа Јунион у упозорењу.
Према подацима Министарства здравља Северне Каролине, само 60,1% ученика у Академији „Шајнинг Лајт“ је вакцинисано против малих богиња. Стопа вакцинације од најмање 95% сматра се нивоом колективног имунитета потребним за заштиту од ширења болести. „Ако имате школе са веома ниским стопама вакцинације, у основи стварате буре барута за мале богиње, јер је невјероватно заразно“, рекла је др Дебора Гринхаус, бивша предсједница огранка Америчке академије за педијатрију у Јужној Каролини. „То се догодило у сјеверној Јужној Каролини, и то је управо оно што би се могло догодити ако се болест прошири на друга подручја са ниским стопама вакцинације.“
Свијет
Шири се нови вирус из Индије: Смртност је велика, а лијека нема
Вест је узнемирила лекаре који се боре против епидемије. „Веома сам тужан“, рекао је Гринхаус, који је такође педијатар у Колумбији, главном граду Јужне Каролине. „Ово само додатно наглашава да морамо да наставимо да едукујемо породице и покушамо да им објаснимо да је једини начин да се ово заустави повећање стопе вакцинације и придржавање изолације и карантина.“
Већина случајева су дјеца и тинејџери, рекли су здравствени званичници. Ученици у најмање 23 школе у Јужној Каролини су под карантином. „Без бољег покривања вакцинацијом ради постизања ширег колективног имунитета, можемо очекивати да ће много више рањивих група у Јужној Каролини оболети од малих богиња и да ће доћи до даљег ширења, потенцијално на друге дијелове државе“, рекао је Бел.
Догађаји у Јужној Каролини долазе док се Сједињене Државе приближавају губитку статуса земље у којој нема малих богиња, што би се могло догодити већ ове јесени ако се утврди да се вирус шири из истог жаришта и циркулише континуирано током целе године.
Обраћајући се новинарима 20. јануара, нови главни заменик директора Центара за контролу и превенцију болести (CDC), др Ралф Абрахам, изгледа да је умањио значај проблема. „То је једноставно цена коју плаћамо за наше донекле порозне границе“, рекао је Абрахам. „Имамо заједнице које су одлучиле да се не вакцинишу. То је њихова лична слобода.“
Према анализи података коју је спровео NBC News, најтеже су погођене блиско повезане популације са најнижим стопама вакцинације. Епидемија у Јужној Каролини, према ријечима здравствених званичника, први пут је пријављена међу породицама које су имигрирале из Украјине у округ Спартанбург посљедњих деценија. Округ има једну од највиших стопа изузећа која нису медицинске природе, са 8,2%, што значи да родитељи одбијају да вакцинишу своју дјецу школског узраста из личних или вјерских разлога.
Здравље
За смртоносни вирус вакцина не постоји: Ово су симптоми
У западном Тексасу, случајеви су се углавном јављали у менонитској заједници у округу Гејнс, где је стопа изузећа у немедицинске сврхе 19,5%. Избијање болести дуж границе између Аризоне и Јуте углавном је повезано са становницима који имају везе са Фундаменталистичком црквом Исуса Христа светаца посљедњих дана. Изузећа у немедицинске сврхе у округу Мохаве у Аризони износе 15,9%, а у суседном округу Вашингтон у Јути 19,6%.
Иако је Абрахам признао да је вакцина против малих богиња, заушки и рубеоле „ефикасна“, није експлицитно подстицао вакцинацију у подручјима погођеним епидемијом. У 2025. години, Сједињене Државе су забиљежиле више случајева малих богиња него било које године од 1991: укупно 2.255, према подацима ЦДЦ-а. До сада је у јануару потврђено 416 случајева широм земље. Велика већина пацијената, 93%, била је невакцинисана.
(индекс)
Свијет
4 д0
Свијет
5 д0
Свијет
6 д0
Регион
1 седм0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму