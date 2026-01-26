Букти епидемија смртоносног вируса

Извор:
Индија се бори против епидемије вируса Нипа у својој источној држави Западни Бенгал, у којој је потврђено да је пет особа заражено, а готово 100 људи стављено је у карантин.
Извјештава се да је епидемија започела у приватној болници у граду Барасат, а три пацијента су медицински стручњаци који лијече пацијенте у установи.
Пацијенти су пребачени у болницу за заразне болести на истоку главног града државе Калкуте.
Нипа (Хенипавирус нипахенсе) – који је први пут забиљежен 1998. – озбиљан је и често смртоносан зоонотски вирус који преносе воћни шишмиши и може заразити животиње (често свиње) и људе, наводи “МиамиХералд”.
