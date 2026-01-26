Уставни суд БиХ објавио меритум одлуке о бившој Влади Српске

26.01.2026
17:33
Коментари:0
Након што је у петак послије дводневног пленарног засиједања, крњи Уставни суд БиХ неуставним прогласио избор прошлог сазива Владе Републике Српске којој је мандат почео 2. септембра прошле, а престао 18. јануара ове године, данас је на интернет страници Суда објављена одлука о допустивости и меритуму.
Одлука крњег Уставног суда односи се само на одлуке Народне скупштине Републике Српске о избору предсједника и чланова прошлог сазива Владе и њихово пријевремено ступање на снагу и не дотиче друге одлуке које су донесене у наведеном периоду.
Свијет
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе
У одлуци је наведено да се њоме "не прејудицира питање уставности аката које је донијела Влада Републике Српске у периоду важења оспорених одлука уколико такво питање евентуално буде покренуто пред Уставним судом".
У образложењу одлуке крњи Уставни суд БиХ се највише бавио приједлогом мандатара кога је предложио Милорад Додик, а коме је мандат, како тврде из тог суда, престао 12. јуна, с даном правоснажности пресуде Суда БиХ.
Република Српска
2 ч1
БиХ
2 ч0
Свијет
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч4
Република Српска
3 ч10
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму