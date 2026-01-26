Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

26.01.2026
16:10
Коментари:0
Делегација Републике Српске коју предводе в.д. предсједника Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствује у Јерусалиму престижном годишњем предавању "Ze’ev Jabotinsky Lecture", које се одржава у службеној Резиденцији предсједника Израела Исака Херцога.
Главни говорник на овом еминентном скупу је амерички амбасадор у Израелу, Мајк Хакаб, који је говорио на тему "Нераскидиви савез: Насљеђе храбрости, будућност наде; Јаботинскијева трајна порука у 21. вијеку".
Република Српска
Састанак Тришић Бабић и Додика са предсједником Израела
Подсјећамо, раније су Тришић Бабић и Додик одржали састанак са Херцогом.
Република Српска
40 мин0
Република Српска
46 мин0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч4
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
20
16
15
16
14
Тренутно на програму