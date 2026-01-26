Logo
Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

26.01.2026

16:10

Милорад Додик и Ана Тришић Бабић у Израелу
Фото: АТВ

Делегација Републике Српске коју предводе в.д. предсједника Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствује у Јерусалиму престижном годишњем предавању "Ze’ev Jabotinsky Lecture", које се одржава у службеној Резиденцији предсједника Израела Исака Херцога.

Главни говорник на овом еминентном скупу је амерички амбасадор у Израелу, Мајк Хакаб, који је говорио на тему "Нераскидиви савез: Насљеђе храбрости, будућност наде; Јаботинскијева трајна порука у 21. вијеку".

Милорад Додик и Исак Херцог

Република Српска

Састанак Тришић Бабић и Додика са предсједником Израела

Подсјећамо, раније су Тришић Бабић и Додик одржали састанак са Херцогом.

