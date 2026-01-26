Logo
Састанак мљекара и Кузмићеве: Уредбом прописати означавање домаћих производа

СРНА

26.01.2026

15:54

0
Анђелка Кузмић
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је данас, након састанка са представницима мљекара Српске, да се иде у кампању промоције домаћег производа "Наше је боље" и да се уредбом пропише означавање домаћих производа.

"Са Министарством трговине и туризма и Привредном комором Републике Српске ћемо формирати радну групу која ће у року од 10 до 15 дана донијети приједлог уредбе која ће прописати како означити производе који су домаћи, као и оне који то нису, те лажне производе", рекла је Кузмићева новинарима у Бањалуци након састанка у Привредној комори Српске.

Она је навела да ће откупљивачи млијека квартално остављати информацију о прегледу и праћењу ситуације на тржишту.

Подсјетивши на глобални поремећај на тржишту млијека, Кузмићева је нагласила да ће произвођачи смањити производњу, а да ће Министарство пратити какве ће бити размјере штете која ће наступити по њих.

Она је навела да је разговарала са министром спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташом Кошарцем о евентуалном увођењу додатних такси на увоз меса, али и млијека, а да ће он све приједлоге које донесу министарства или Влада Српске, то предложити у дневни ред сједница Савјета министара.

снијег америка олуја

Свијет

Расте број жртава сњежне олује у Америци

Предсједник Удружења мљекара Републике Српске Милорад Арсенић рекао је да је на састанку покренуто више тема у вези са, за мљекаре тешким рјешењем, да се смањи већ смањена производња млијека.

"На ово нисмо припремали наше мљекаре, а то смањење производње би било минимално 10 одсто. Моје процјене су да је тај проценат већи. Ако смо ми већ поднијели да се смањи цијена за 10 одсто, а већ је и смањен откуп за 10 до 20 одсто, инсистираћемо да ресорно министарство дио тог терета преузме на своја леђа", навео је Арсенић.

Он каже да није реално да све то сносе сами мљекари који, како је навео, сматрају да се у оквиру постојећег буџета за пољопривреду од 180 милиона КМ могу наћи средстава за такво нешто, те да ресорно министарство и Влада Српске морају дати додатни подстицај.

За најављене сутрашње протесте мљекара он је рекао да ће Управи одбор Удружења мљекара донијети одлуку да ли ће чланови на скуп ићи тракторима.

Директор "Млијекопродукта" из Козарске Дубице Дарко Самарџија рекао је да тржиште млијека у Републици Српској није изоловано, истичући да ће овај привредни субјекат откупити сваки литар млијека колико је у могућности.

Република Српска

Анђелка Кузмић

мљекари

domaća proizvodnja

