Logo
Large banner

Расте број жртава сњежне олује у Америци

Извор:

Танјуг

26.01.2026

15:48

Коментари:

0
Расте број жртава сњежне олује у Америци
Фото: Tanjug / AP / Matt Rourke

У налету леденог олујног таласа широм САД страдало је најмање 18 људи у више савезних држава, пренијели су данас амерички медији.

У граду Фриску у држави Текса недалеко од Даласа, шеснаестогодишња дјевојчица је погинула током санкања, саопштила је локална полиција наводећи да је дјевојчицу на санкама вукао тинејџер који је управљао сномобилом, преноси АБЦ.

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Свијет

Разбијене мреже трговине људима: Дјевојку продали старцу, дијете отето због органа

У саопштењу се наводи да су санке на којима се возила дјевојчица најприје удариле у ивичњак, а затим у дрво. У области града Остина, једна жртва хипотермије је пронађена мртва на паркингу напуштене бензинске пумпе, саопштили су локални званичници.

У држави Арканзас седамнаестогодишњи дјечак је преминуо након саобраћајне несреће у којој је ударио санкама у дрво, саопштила је канцеларија шерифа округа Салин. У савезној држави Пенсилванија три особе су преминуле док су чистиле снијег, рекао је окружни мртвозорник и додао да су жртве биле старости од 60 до 84 године.

"Подсјећам суграђане да буду опрезни када чисте снијег, посебно особе са историјом срчаних обољења или другим медицинским проблемима", изјавио је мртвозорник округа Лихај у Пенсилванији.

Градоначелник Њујорка је изјавио да је петоро људи страдало у леденом таласу, а бостонски медији су пренијели да је у држави Масачусетс једна жена умрла након што је на њу налетјело возило за чишћење снијега.

Ухапшен због порнографије Бијељина

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за искориштавање дјеце за порнографију

Три смртна случаја су пријављена у држави Тенеси, два у Луизијани и један у Канзасу, потврдили су за АБЦ званичници у тим државама.

Подијели:

Тагови:

Америка

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Намирнице које никада не смијете замрзавати

Савјети

Намирнице које никада не смијете замрзавати

1 ч

0
Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

Регион

Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

1 ч

0
Којић: У БиХ је све крње, неуставно, лажно и фалсификовано

БиХ

Којић: У БиХ је све крње, неуставно, лажно и фалсификовано

1 ч

0
Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

Здравље

Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

1 ч

0

Више из рубрике

Разбијене мреже трговине људима: Дјевојку продали старцу, дијете отето због органа

Свијет

Разбијене мреже трговине људима: Дјевојку продали старцу, дијете отето због органа

54 мин

0
Најдужи мост на свијету: Возачи добију напад панике на пола пута

Свијет

Најдужи мост на свијету: Возачи добију напад панике на пола пута

1 ч

0
Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса

Свијет

Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса

1 ч

0
Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

Свијет

Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Познат идентитет убице Живка: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner