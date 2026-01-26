Расте број жртава сњежне олује у Америци

Извор:
У налету леденог олујног таласа широм САД страдало је најмање 18 људи у више савезних држава, пренијели су данас амерички медији.
У граду Фриску у држави Текса недалеко од Даласа, шеснаестогодишња дјевојчица је погинула током санкања, саопштила је локална полиција наводећи да је дјевојчицу на санкама вукао тинејџер који је управљао сномобилом, преноси АБЦ.
У саопштењу се наводи да су санке на којима се возила дјевојчица најприје удариле у ивичњак, а затим у дрво. У области града Остина, једна жртва хипотермије је пронађена мртва на паркингу напуштене бензинске пумпе, саопштили су локални званичници.
У држави Арканзас седамнаестогодишњи дјечак је преминуо након саобраћајне несреће у којој је ударио санкама у дрво, саопштила је канцеларија шерифа округа Салин. У савезној држави Пенсилванија три особе су преминуле док су чистиле снијег, рекао је окружни мртвозорник и додао да су жртве биле старости од 60 до 84 године.
"Подсјећам суграђане да буду опрезни када чисте снијег, посебно особе са историјом срчаних обољења или другим медицинским проблемима", изјавио је мртвозорник округа Лихај у Пенсилванији.
Градоначелник Њујорка је изјавио да је петоро људи страдало у леденом таласу, а бостонски медији су пренијели да је у држави Масачусетс једна жена умрла након што је на њу налетјело возило за чишћење снијега.
Три смртна случаја су пријављена у држави Тенеси, два у Луизијани и један у Канзасу, потврдили су за АБЦ званичници у тим државама.
