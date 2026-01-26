Logo
Разбијене мреже трговине људима: Дјевојку продали старцу, дијете отето због органа

Извор:

Дневник.хр

26.01.2026

15:41

Коментари:

0
Разбијене мреже трговине људима: Дјевојку продали старцу, дијете отето због органа

Глобална полицијска операција против трговине људима, коју је координисао Интерпол, довела је до хапшења више од 3.700 осумњичених и заштитом више од 4.400 потенцијалних жртава широм свијета, потврђено је у понедјељак из сједишта међународне полицијске организације у Лиону.

Свјетска операција против трговине људима довела је до хапшења више од 3.700 осумњичених и омогућила заштиту више од 4.400 потенцијалних жртава, саопштио је у понедјељак Интерпол, који је операцију координисао.

Операција под називом Либертерра III одвијала се од 10. до 21. новембра 2025. године у 119 земаља, а учествовало је више од 14.000 припадника снага реда, прецизирала је у саопштењу Међународна организација криминалистичке полиције, чије је сједиште у Лиону у Француској.

Према првим извјештајима које су послале земље учеснице, приведено је 3.744 осумњичених, од којих више од 1.800 због кривичних дјела повезаних са трговином људима и кријумчарењем миграната. Отворено је више од 720 нових истрага, од којих је велики број још у току, додала је организација.

„Те криминалне групе су веома отпорне и брзо су се прилагодиле, па стога снаге реда морају учинити исто“, рекао је директор Интерполовог одјељења за организовани и новонастали криминал Дејвид Каунтер на конференцији за медије.

Операција Либертерра је, поред тога, омогућила заштиту 4.414 потенцијалних жртава трговине људима и откривање 12.992 мигранта у нерегуларној ситуацији.

Случајеви који укључују јужноамеричке и азијске жртве у Африци свједоче о еволуцији динамике трговине, што је супротно историјски уоченим обрасцима, односно слању афричких жртава у иностранство, наводи се у саопштењу.

Иако се сексуално искоришћавање и даље широко пријављује, присилни рад и криминал су у јасном порасту, уз случајеве кућног ропства и узимања органа.

Међу наведеним жртвама налазе се дјеца која су радила у стаклани у Белизеу, млада дјевојка продата 73-годишњем мушкарцу у Салвадору и осмогодишњи дјечак отет у Мозамбику ради трговине органима, прецизира се у документу.

У Костарики је ухапшен мушкарац надимка Ел Гордо, оптужен да је присиљавао малољетнице из техничке школе на снимање видео-снимака сексуалног садржаја, а у Бразилу је разбијена транснационална мрежа кријумчара миграната повезана са Пакистаном, Авганистаном, Мексиком и Сједињеним Америчким Државама, наводи Интерпол.

У Перуу је полиција стала на пут злоделима криминалне групе осумњичене за илегално пребацивање тридесет венецуеланских миграната, међу којима је било шесторо малољетника, у Чиле.

У Азији су спроведене акције против наводних центара за интернет-преваре, на примјер затварање комплекса у Мјанмару у којем се налазило око 450 особа.

(Дневник.хр)

Тагови:

trgovina ljudima

interpol

Силовање

organi

Коментари (0)
