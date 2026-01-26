Logo
Large banner

Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса

26.01.2026

14:42

Коментари:

0
Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса
Фото: АТВ

Мађарска ће искористити сва правна средства да поништи Закон о забрани увоза руског гаса који је данас усвојила ЕУ, саопштио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Он је на Иксу најавио да ће Мађарска покренути процес пред Европским судом правде чим закон буде званично објављен.

Према његовим ријечима, план ЕУ да се одустане од руског гаса до краја сљедеће године заснован је на правном трику, пошто се мјера увођења санкција представља као одлука у склопу трговинске политике и тиме се избјегава правило једногласности.

"То је у потпуности против правила ЕУ. Споразуми су јасни: одлуке о енергетској разноликости су у надлежности држава. Забрањивање Мађарској да купује нафту и гас од Русије је против наших националних интереса и значајно ће повећати трошкове мађарских породица за куповину енергената", нагласио је Сијарто.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

Свијет

Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

3 ч

0
Кинески војни лист: Осумњичени генерали нанијели велику штету борбеној способности

Свијет

Кинески војни лист: Осумњичени генерали нанијели велику штету борбеној способности

3 ч

0
Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

Свијет

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

3 ч

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Свијет

Шведска депортовала 4-годишњег Раифа у БиХ: Родитељи очајни

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Познат идентитет убице Живка: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner