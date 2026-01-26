Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса

26.01.2026
14:42
Коментари:0
Мађарска ће искористити сва правна средства да поништи Закон о забрани увоза руског гаса који је данас усвојила ЕУ, саопштио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Он је на Иксу најавио да ће Мађарска покренути процес пред Европским судом правде чим закон буде званично објављен.
Према његовим ријечима, план ЕУ да се одустане од руског гаса до краја сљедеће године заснован је на правном трику, пошто се мјера увођења санкција представља као одлука у склопу трговинске политике и тиме се избјегава правило једногласности.
Hungary will take legal action before the Court of Justice of the EU as soon as the decision on REPowerEU is officially published. We will use every legal means to have it annulled.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 26, 2026
The REPowerEU plan is based on a legal trick, presenting a sanctions measure as a trade policy…
"То је у потпуности против правила ЕУ. Споразуми су јасни: одлуке о енергетској разноликости су у надлежности држава. Забрањивање Мађарској да купује нафту и гас од Русије је против наших националних интереса и значајно ће повећати трошкове мађарских породица за куповину енергената", нагласио је Сијарто.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
20
16
15
16
14
Тренутно на програму