Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

Извор:
Курир
26.01.2026
12:39
Коментари:0
Акмад Митра Ампатуан, градоначелник града Шариф Агуака на Филипинима, преживио је покушај атентата у недјељу ујутру.
Његово оклопно возило издржало је напад противтенковском ракетом.
Према снимцима надзорних камера, осумњичени су изашли из бијелог комбија око 6:20 ујутру и испалили ракету на црни теренац у којем се налазио градоначелник.
- Да возило није било оклопљено, градоначелник данас не би био жив - рекао је за DZMM радио Анвар Куит Емблава, извршни секретар и портпарол градоначелника.
⚡️Gunmen ambushed a Philippine mayor’s convoy and hit his armored Toyota Land Cruiser with an RPG. — The Global Monitor (@theglobal4u) January 26, 2026
The blast damaged the vehicle but didn’t penetrate it.
The mayor escaped unharmed while two escorts were injured. pic.twitter.com/85jFUQ9IHI
Додао је да Ампатуан није повријеђен у нападу.
- Божјом милошћу, градоначелник је безбједан, нема ни огреботину - рекао је.
Два члана градоначелниковог обезбјеђења су рањена у нападу, али је њихово стање стабилно.
⚡️Gunmen ambushed a Philippine mayor’s convoy and hit his armored Toyota Land Cruiser with an RPG. — The Global Monitor (@theglobal4u) January 26, 2026
The blast damaged the vehicle but didn’t penetrate it.
The mayor escaped unharmed while two escorts were injured. pic.twitter.com/85jFUQ9IHI
Емблава је рекао да је ово четврти покушај атентата на Ампатуана. Претходни напади су се догодили 2010, 2014. и 2019. године, а у посљедња два градоначелник је рањен, након чега је почео да користи оклопна возила.
Додао је да очекује брзу и темељну истрагу, напомињући да би снимци са надзорних камера могли да пруже важне трагове.
Тенис
Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену
Напад се, како је рекао, догодио усред бијела дана, у подручју дуж националног пута, где се у том тренутку налазило много људи, укључујући продавце воћа, и очекује да ће свједоци помоћи полицији у истрази.
Портпарол није желио да коментарише да ли је напад био политички мотивисан.
Упркос инциденту, Емблава је рекао да се градоначелник већ вратио својим редовним дужностима.
- То је једна од ствари са којима се политичари морају носити - рекао је.
Свијет
1 мј0
Свијет
2 мј0
Свијет
2 мј0
Свијет
2 мј0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
50
12
48
12
39
12
33
12
31
Тренутно на програму