Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

Извор:

Курир

26.01.2026

12:39

Коментари:

0
Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!
Фото: X/@theglobal4u

Акмад Митра Ампатуан, градоначелник града Шариф Агуака на Филипинима, преживио је покушај атентата у недјељу ујутру.

Његово оклопно возило издржало је напад противтенковском ракетом.

Према снимцима надзорних камера, осумњичени су изашли из бијелог комбија око 6:20 ујутру и испалили ракету на црни теренац у којем се налазио градоначелник.

- Да возило није било оклопљено, градоначелник данас не би био жив - рекао је за DZMM радио Анвар Куит Емблава, извршни секретар и портпарол градоначелника.

Додао је да Ампатуан није повријеђен у нападу.

- Божјом милошћу, градоначелник је безбједан, нема ни огреботину - рекао је.

Два члана градоначелниковог обезбјеђења су рањена у нападу, али је њихово стање стабилно.

Емблава је рекао да је ово четврти покушај атентата на Ампатуана. Претходни напади су се догодили 2010, 2014. и 2019. године, а у посљедња два градоначелник је рањен, након чега је почео да користи оклопна возила.

Додао је да очекује брзу и темељну истрагу, напомињући да би снимци са надзорних камера могли да пруже важне трагове.

Новак Ђоковић

Тенис

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Напад се, како је рекао, догодио усред бијела дана, у подручју дуж националног пута, где се у том тренутку налазило много људи, укључујући продавце воћа, и очекује да ће свједоци помоћи полицији у истрази.

Портпарол није желио да коментарише да ли је напад био политички мотивисан.

Упркос инциденту, Емблава је рекао да се градоначелник већ вратио својим редовним дужностима.

- То је једна од ствари са којима се политичари морају носити - рекао је.

