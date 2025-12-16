Терористи из Сиднеја прије напада били на Филипинима

Извор:
16.12.2025
Аустралијска полиција је данас саопштила да су двојица наоружаних нападача који се сумњиче за терористички напад на плажи Бонди у Сиднеју путовали на Филипине прошлог мјесеца и да се разлози њиховог путовања истражују.
Полиција је саопштила да почетне истраге указују да су нападачи Саџид и Навид Акрам могли да буду инспирисани идеологијама Исламске државе, и додала да су пронашли двије заставе ове терористичке организације у возилу које је користио један од мушкараца.
Саџид Акрам (50) је путовао на Филипине користећи индијски пасош, док је његов син, Навид (24), користио аустралијски пасош, рекла је портпаролка полиције Дана Сандовал.
Он су навелели град Давао као своју коначну дестинацију у земљи, а њихов повратни лет за Аустралију био је за Сиднеј, наводи се у саопштењу.
Свијет
Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала
Давао је велики град на истоку главног јужног острва Филипина, Минданаоа,а познато је да исламистички милитанти дјелују у сиромашним дијеловима централног и југозападног Минданаоа.
Филипинска војска је саопштила да не може да потврди извјештаје да су њих двојица имали "војну обуку" док су били у земљи, наводи британски јавни сервис.
Напад на јеврејску заједницу на сиднејској плажи Бонди у Аустралији извели Саџид и Навид Акрам, отац и син, пренио је раније Би-Би-Си.
Отац (50) је убијен на лицу мјеста, док се син (24) налази у болници, у критичном стању, након што су у недјељу поподне по локалном времену извели оружани напад на плажи Бонди и убили 15 људи који су прослављали јеврејски празник Хануку, укључујући 10-годишњу дјевојчицу, а више од 40 повријеђених људи превезено је у болницу.
