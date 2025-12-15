Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

Извор:
ЦНН
15.12.2025
12:40
Коментари:0
Ахмед ал Ахмед, мушкарац који је нападачу отео оружје током терористичког напада у Аустралији, није био једини цивил који је у хаосу реаговао херојски.
На снимцима са Бонди плаже види се још један мушкарац који трчи право према пуцњави, док полиција покушава да контролише ситуацију. Тај мушкарац је сада идентификован као избјеглица са Блиског истока и отац двоје дјеце.
Његов адвокат Алисон Батисон потврдила је за CNN да се ради о особи која нема регулисан правни статус у Аустралији, али је ипак свјесно ризиковала свој живот да помогне полицији и спријечи даље жртве.
December 14, 2025
Батисон је објаснила да је њен клијент, којег је назвала иницијалима “АБ”, стигао таксијем на плажу Бонди и одмах реаговао чим је чуо пуцњаву. Његова трудна супруга и двоје дјеце су аустралијски држављани.
Снимак који се проширио друштвеним мрежама приказује једног од нападача, Навида Акрама, како пуца са моста прије него што је погођен и пада на земљу. Убрзо након тога, види се АБ, обучен у црно, како прилази обореном нападачу са подигнутим рукама.
Свијет
Објављен списак настрадалих: Најмлађа жртва дјевојчица Матилда (10)
Према ријечима адвоката, АБ се склонио иза дрвета заједно са једним детективом, чекајући прави тренутак.
''Прошао је до степеница и када је нападач пао, потрчао је уз степенице. Нападач је још држао оружје и он га је одгурнуо ногом'', испричала је она.
Прилазећи наоружаном мушкарцу, АБ је ушао директно у линију полицијске ватре.
''Одгурнуо је пиштољ ногом и настала је збрка јер су људи мислили да је он нападач, па је полиција пуцала на њега'', испричала је Батисон. Ситуација се смирила тек када је детектив потрчао према полицајцима и повикао: “Не, он је са мном“.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
26 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
43
12
40
12
31
12
29
Тренутно на програму