Амерички милијардер уплатио 99.999 долара јунаку с плаже Бонди

Извор:
Индекс
15.12.2025
11:23
Коментари:0
Амерички милијардер донирао је готово 100 хиљада долара – максималан допуштени износ за интернетску донацију – мушкарцу који је прозван “јунаком с плаже Бонди”.
Ријеч је о грађанину који је током напада свладао једног од нападача и отео му оружје. Донација износи 99.999 долара.
На видео снимку који се проширио интернетом види се како 43-годишњи власник пиљаре, Ахмед Ал Ахмед, трчи према нападачу и отима му оружје.
Након што му је одузео оружје, окренуо га је према њему и тако га натјерао на повлачење.
Акција прикупљања средстава покренута за Ахмеда на платформи ГоФундМе прикупила је готово милион долара.
Највећу појединачну донацију уплатио је управо амерички милијардер Вилијам Екман, извршни директор компаније Pershing Square Capital Management, који је на друштвеној мрежи X похвалио “храброг јунака” за спасавање живота.
Ахмедови родитељи раније су изјавили да је њихов син погођен четири или пет пута у раме те да се налази на болничком лијечењу.
На конференцији за медије премијер Новог Јужног Велса Крис Минс одао је признање храбрости Ахмеда, који у том тренутку још није био именован.
“Тај је човјек прави херој и немам никакве сумње да је вечерас живо много, много људи захваљујући његовој храбрости”, рекао је.
“Данас смо видјели Аустралијанце који трче према опасности како би помогли другима. Ти су Аустралијанци хероји, а њихова је храброст спасила животе”, поручио је аустралијски премијер Ентони Албанез. На божићном пријему у Бијелој кући амерички предсједник Доналд Трамп такође је похвалио Ахмеда, рекавши да има “велико поштовање” према њему.
“То је био јако, јако храбар човјек. Директно је напао једног од нападача и спасио много живота”, рекао је.
Подсјетимо, полиција је саопштила да је у јучерашњем нападу убијено најмање 15 људи. Напад је био усмјерен на јеврејску заједницу током прославе Хануке на плажи Бонди, а у болницу је превезено 29 особа, укључујући једно дијете. Међу жртвама је и један израелски држављанин, преноси Индекс.
Полиција Новог Јужног Велса је потврдила да су двојица нападача били отац и син, идентификовани као 50-годишњи Саџид Акрам и његов 24-годишњи син Навид Акрам, којег су безбједносне службе још 2019. истраживале због повезаности с исламистичком терористичком организацијом Исламска држава.
Отац је убијен на мјесту догађаја, чиме се укупан број мртвих попео на 16, док је син у критичном стању у болници. Цијели инцидент проглашен је терористичким чином.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
БиХ
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
43
12
40
12
31
12
29
Тренутно на програму