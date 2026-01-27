Logo
Large banner

Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"

Извор:

Блиц

27.01.2026

09:45

Коментари:

0
Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"
Фото: Printscreen/Instagram/MarijanaPajkovic

Доскорашњи савјетник предсједника Црне Горе, Дејан Вукшић, који се наводно налази на експлицитним снимцима са бившом државном службеницом Мирјаном Пајковић саопштио је на мрежи Икс 30. децембра да је дао изјаву поводом пријаве коју је она поднијела против њега.

Он је у тренутку подношења оставке Пајковићеву повезао са кавачким криминалним кланом.

"Без обзира на то што сматрам да је именована фактички извршила више кривичних дјела и да је повезана са кавачком криминалном структуром, због чега сам против ње почетком године поднио кривичну пријаву, имајући у виду да сам јој упутио непримјерене ријечи које нису одраз мог васпитања, из моралних разлога подносим оставку на мјесто савјетника предсједника", казао је он тада.

Ову ситуацију ће, како је истакао, “рјешавати сам, без да о томе извјештава било кога”.

"Захваљујем се предсједнику на указаном повјерењу и сарадњи", навео је Вукшић.

Експлицитни снимци тресу Црну Гору

Подсјетимо, Црну Гору већ мјесец дана тресе афера поводом експлицитних снимака на којима се налази Пајковић, а на којима је наводно и Вукшић, а дошло је и до кривичних пријава, као и пријетњи из кабинета предсједника Јакова Милатовића.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

Подсјетимо, Вукшић је доскорашњи директор Агенције за националну безбједност (АНБ) и бивши савјетник предсједника Милатовића, а оставку на функцију у АНБ-у дао је крајем прошле године када је Пајковић против њега поднијела кривичне пријаве.

С друге стране, Пајковић је у петак поднијела оставку на функцију државне секретарке у Министарству људских и мањинских права након што су се у јавности проширили снимци са експлицитним садржајем.

Пајковић тврди да јој је Вукшић пријетио телефоном

Она је јуче у интервјуу за “Дан” навела да је добила позив од Вукшића у ком јој је пријетио да за њу “неће бити мјеста нити живота у Црној Гори”.

"Јер када сам ја била изложена том екстремном насиљу које сам објавила на друштвеним мрежама, гдје ми је први човјек уз предсједника државе, некадашњи први човјек АНБ-а, врло упорно и дуготрајно током цијелог разговора говорио да за мене неће бити мјеста ни живота у Црној Гори, да ће мој шеф видјети нешто што мене компромитује, гдје ми је јасно и директно запријетио да за мене има компромитујући материјал – зашто сам ја то у том тренутку прећутала? Он ми је то рекао лично након што сам одбила да поступим онако како је он од мене тражио", истакла је Пајковић у интервјуу.

Вукшић тврди да му је Пајковић “отуђила” мобилни телефон у октобру 2024.

Како је навео, Пајковић му је у октобру 2024. године “противправно отуђила мобилни телефон који је потом злоупотребљен” чиме му је “грубо повријеђена приватност”.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

Вукшић тврди да је због тога настао спорни аудио снимак гдје се чује да он пријети Мирјани Пајковић и то са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе.

“У марту 2025. примио узнемирујућу поруку”

Како каже, у марту 2025. године, са непознатог броја примио је “узнемирујуће поруке” са поменутим аудио снимком са његовим гласом, уз јасну пријетњу и покушај уцјене да “одустане од кандидатуре за судију Уставног суда” што је, како је казао, схватио као поруку да ће тај аудио снимак бити објављен уколико не послуша “инструкције”.

– Сматрам да је М. П. на тај начин, непосредно или посредно, сама или путем лица којима је омогућила коришћење садржаја из њеног телефона, покушала да изврши недозвољен утицај на поступак избора судије Уставног суда. Тим поводом сам Управи полиције поднио пријаву против М. П. и НН лица због покушаја уцене, крађе и злоупотребе телефона, по којој је М. П. саслушана – поручио је Вукшић.

Додао је да га је Пајковић након тога “телефонски контактирала” наводећи да треба “нешто да јој заврши” односно да се “искупи” што је, по њему, покушај да његов утицај “стави у функцију њеног предлагања за позицију Омбудсмана и нови покушај уцјене”. Како каже, одбио је тај позив на састанак.

Крајем децембра Пајковић поднијела кривичне пријаве против Вукшића

Вукшић је додао да је крајем децембра 2025. године М. П. поднијела пријаву против њега, достављајући исти аудио снимак и “стварајући лажан утисак да је ријеч о скорашњем догађају, прећуткујући чињеницу да се догађај десио прије више од годину дана и да је поводом истог аудио снимка већ била саслушана због покушаја уцјене”.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

Најавио је да ће “ради заштите личног интегритета и безбједности своје породице” поднијети пријаве и покренути поступке против свих лица која су га путем друштвених мрежа, како каже, лажно оптужила, упутила пријетње, увреде и позиве на линч”, као и против “посланика у Скупштини ЦГ који га је означио као ‘насилника’.

Пајковић прије оставке поднијела три кривичне пријаве

Пајковић је прије него што је поднијела оставку полицији поднијела три кривичне пријаве, због неовлашћене дистрибуције експлицитног садржаја – фотографије на којој се налази она.

На једном од аудио-снимака које је Пајковић објавила јавно, може се чути како Вукшић, наводно, пријети како “цела Црна Гора има да види” компромитујуће фотографије и снимке доскорашње јавне функционерке.

Агенција за националну безбједност одбацила сваку везу са скандалом

АНБ је претходно одбацила сваку везу са објавама приватних преписки, видео и фото материјала којима се угрожава приватност грађана.

– Агенција законито врши послове из своје надлежности и у потпуности поштује уставом загарантована права. Приватне преписке и садржаји који су предмет коментара нису предмет интересовања Агенције и као такве не могу се довести у везу са АНБ – саопштили су из Агенције.

(Блиц)

Подијели:

Тагови:

Мирјана Пајковић снимак

eksplicitni snimak

Црна Гора

Мирјана Пајковић видео

Дејан Вукшић

Мирјана Пајковић Дејан Вукшић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

Хроника

Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

47 мин

1
Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"

Република Српска

Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"

1 ч

1
Тоне кокаина завршиле на дну океана

Свијет

Тоне кокаина завршиле на дну океана

1 ч

0
Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

Хроника

Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

1 ч

0

Више из рубрике

дијете код доктора

Регион

Љекари упозорили на опасан тренд код дјеце: Посљедице су доживотне

12 ч

0
Нова правила ЕУ закочила транспорт: Блокирани теретни гранични прелази

Регион

Нова правила ЕУ закочила транспорт: Блокирани теретни гранични прелази

15 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Регион

Од поноћи скупље гориво: Ово су нове цијене

17 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у

10

16

Туча и пуцњава у Бањалуци

10

13

Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

10

06

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

10

06

Форто "ударио" на СДА због превозника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner