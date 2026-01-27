Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"

Извор:
Блиц
27.01.2026
09:45
Коментари:0
Доскорашњи савјетник предсједника Црне Горе, Дејан Вукшић, који се наводно налази на експлицитним снимцима са бившом државном службеницом Мирјаном Пајковић саопштио је на мрежи Икс 30. децембра да је дао изјаву поводом пријаве коју је она поднијела против њега.
Он је у тренутку подношења оставке Пајковићеву повезао са кавачким криминалним кланом.
"Без обзира на то што сматрам да је именована фактички извршила више кривичних дјела и да је повезана са кавачком криминалном структуром, због чега сам против ње почетком године поднио кривичну пријаву, имајући у виду да сам јој упутио непримјерене ријечи које нису одраз мог васпитања, из моралних разлога подносим оставку на мјесто савјетника предсједника", казао је он тада.
Bez obzira sto je imenovana fakticki izvrsila vise krivicnih djela i vjerujem ista povezana sa kavackom kriminalnom strukturom zbog cega sam protiv iste pocetkom godine podnio krivicnu prijavu,obzirom da sam istoj uputio neprimjerene riječi koje nisu odraz mog vaspitanja 2/3— Dejan Vukšić (@VuksicDejan) December 30, 2025
Ову ситуацију ће, како је истакао, “рјешавати сам, без да о томе извјештава било кога”.
"Захваљујем се предсједнику на указаном повјерењу и сарадњи", навео је Вукшић.
Подсјетимо, Црну Гору већ мјесец дана тресе афера поводом експлицитних снимака на којима се налази Пајковић, а на којима је наводно и Вукшић, а дошло је и до кривичних пријава, као и пријетњи из кабинета предсједника Јакова Милатовића.
Подсјетимо, Вукшић је доскорашњи директор Агенције за националну безбједност (АНБ) и бивши савјетник предсједника Милатовића, а оставку на функцију у АНБ-у дао је крајем прошле године када је Пајковић против њега поднијела кривичне пријаве.
С друге стране, Пајковић је у петак поднијела оставку на функцију државне секретарке у Министарству људских и мањинских права након што су се у јавности проширили снимци са експлицитним садржајем.
Она је јуче у интервјуу за “Дан” навела да је добила позив од Вукшића у ком јој је пријетио да за њу “неће бити мјеста нити живота у Црној Гори”.
"Јер када сам ја била изложена том екстремном насиљу које сам објавила на друштвеним мрежама, гдје ми је први човјек уз предсједника државе, некадашњи први човјек АНБ-а, врло упорно и дуготрајно током цијелог разговора говорио да за мене неће бити мјеста ни живота у Црној Гори, да ће мој шеф видјети нешто што мене компромитује, гдје ми је јасно и директно запријетио да за мене има компромитујући материјал – зашто сам ја то у том тренутку прећутала? Он ми је то рекао лично након што сам одбила да поступим онако како је он од мене тражио", истакла је Пајковић у интервјуу.
Вукшић тврди да му је Пајковић “отуђила” мобилни телефон у октобру 2024.
Како је навео, Пајковић му је у октобру 2024. године “противправно отуђила мобилни телефон који је потом злоупотребљен” чиме му је “грубо повријеђена приватност”.
Вукшић тврди да је због тога настао спорни аудио снимак гдје се чује да он пријети Мирјани Пајковић и то са фиксног телефона из кабинета предсједника Црне Горе.
Како каже, у марту 2025. године, са непознатог броја примио је “узнемирујуће поруке” са поменутим аудио снимком са његовим гласом, уз јасну пријетњу и покушај уцјене да “одустане од кандидатуре за судију Уставног суда” што је, како је казао, схватио као поруку да ће тај аудио снимак бити објављен уколико не послуша “инструкције”.
– Сматрам да је М. П. на тај начин, непосредно или посредно, сама или путем лица којима је омогућила коришћење садржаја из њеног телефона, покушала да изврши недозвољен утицај на поступак избора судије Уставног суда. Тим поводом сам Управи полиције поднио пријаву против М. П. и НН лица због покушаја уцене, крађе и злоупотребе телефона, по којој је М. П. саслушана – поручио је Вукшић.
Додао је да га је Пајковић након тога “телефонски контактирала” наводећи да треба “нешто да јој заврши” односно да се “искупи” што је, по њему, покушај да његов утицај “стави у функцију њеног предлагања за позицију Омбудсмана и нови покушај уцјене”. Како каже, одбио је тај позив на састанак.
Вукшић је додао да је крајем децембра 2025. године М. П. поднијела пријаву против њега, достављајући исти аудио снимак и “стварајући лажан утисак да је ријеч о скорашњем догађају, прећуткујући чињеницу да се догађај десио прије више од годину дана и да је поводом истог аудио снимка већ била саслушана због покушаја уцјене”.
Најавио је да ће “ради заштите личног интегритета и безбједности своје породице” поднијети пријаве и покренути поступке против свих лица која су га путем друштвених мрежа, како каже, лажно оптужила, упутила пријетње, увреде и позиве на линч”, као и против “посланика у Скупштини ЦГ који га је означио као ‘насилника’.
Пајковић је прије него што је поднијела оставку полицији поднијела три кривичне пријаве, због неовлашћене дистрибуције експлицитног садржаја – фотографије на којој се налази она.
На једном од аудио-снимака које је Пајковић објавила јавно, може се чути како Вукшић, наводно, пријети како “цела Црна Гора има да види” компромитујуће фотографије и снимке доскорашње јавне функционерке.
Агенција за националну безбједност одбацила сваку везу са скандалом
АНБ је претходно одбацила сваку везу са објавама приватних преписки, видео и фото материјала којима се угрожава приватност грађана.
– Агенција законито врши послове из своје надлежности и у потпуности поштује уставом загарантована права. Приватне преписке и садржаји који су предмет коментара нису предмет интересовања Агенције и као такве не могу се довести у везу са АНБ – саопштили су из Агенције.
(Блиц)
Хроника
47 мин1
Република Српска
1 ч1
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
12 ч0
Регион
15 ч0
Регион
17 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму