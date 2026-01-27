Logo
Large banner

Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

Извор:

Телеграф

27.01.2026

08:55

Коментари:

0
Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

Мистериозна смрт младе држављанке Црне Горе А.К. (24), чије је тијело пронађено синоћ око 21 сат на плочнику испред вишеспратнице на Палилули, добила је нови обрт након што су њене цимерке полицији откриле детаље њиховог заједничког живота.

Становници београдске општине Палилула и даље су у шоку након језиве сцене која се одиграла синоћ у срцу насеља. Према информацијама до којих је дошао Телеграф, млада дјевојка, држављанка Црне Горе, под још увијек неразјашњеним околностима пала је са зграде право на бетон, пред очима шокираних пролазника.

"Чуо се само туп ударац"

Свједоци трагедије описују тренутке ужаса као нешто што се виђа само на филму. Око 21 час, тишину је прекинуо звук ударца, а потом и крици који су допирали из зграде.

Hitna pomoć

Хроника

Ужас: Тијело дјевојке пало са вишеспратнице право на плочник; Комшије и очевици у шоку

"Мислили смо да је нешто пало са терасе, али када смо пришли, затекли смо непомично тијело. Убрзо су се на прозорима појавиле њене другарице које су почеле да вриште. Било је језиво", наводи један од комшија за овај портал.

Кључни искази цимерки и истрага ВЈТ

Полиција је одмах након доласка на лице мјеста блокирала улаз у зграду и започела испитивање дјевојака са којима је настрадала 24-годишњакиња дијелила стан. Иако се првобитно вјеровало да је у питању несрећан случај, сумња се да је дјевојка скочила са зграде, али се мотиви и даље испитују у строгој тајности.

Више јавно тужилаштво (ВЈТ) у Београду наложило је сљедеће кораке:

Хитна обдукција тијела ради утврђивања тачног узрока смрти.

Токсиколошки налаз како би се проверило присуство супстанци у крви.

Детаљна реконструкција кретања дјевојке у сатима прије трагедије.

Шта крије стан на Палилули?

Док се чекају званични резултати са Института за судску медицину, истражитељи покушавају да утврде да ли је дјевојка оставила опроштајно писмо или је ријеч о тренутку растројства. Изјаве њених цимерки су кључне, јер су оне биле посљедње које су је видјеле живу прије кобног пада у 21 сат.

Трагедија младе Црногорке покренула је лавину коментара на друштвеним мрежама, док Палилула чека одговоре на питања која су за сада обавијена велом тајне.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

пала дјевојка са зграде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

Хроника

Језива трагедија: Аутомобил завршио у Неретви, погинуо мушкарац

1 д

0
Родитељи страдале конобарице: Наша кћерка је жртва, не кривац

Свијет

Родитељи страдале конобарице: Наша кћерка је жртва, не кривац

2 д

0
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Србија

Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

4 д

0
beba

Свијет

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

5 д

0

Више из рубрике

Ужас: Тијело дјевојке пало са вишеспратнице право на плочник; Комшије и очевици у шоку

Хроника

Ужас: Тијело дјевојке пало са вишеспратнице право на плочник; Комшије и очевици у шоку

1 ч

0
Криминал "број један" у Гацку не престаје: Полиција дохакала крадљивцима горива

Хроника

Криминал "број један" у Гацку не престаје: Полиција дохакала крадљивцима горива

2 ч

3
Бакићев убица са собом водио и пса: Након ликвидације срео његове другове и рекао да му се аутомобил заглавио

Хроника

Бакићев убица са собом водио и пса: Након ликвидације срео његове другове и рекао да му се аутомобил заглавио

12 ч

0
Повријеђен пјешак у Бањалуци, Хитна помоћ на терену

Хроника

Повријеђен пјешак у Бањалуци, Хитна помоћ на терену

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у

10

16

Туча и пуцњава у Бањалуци

10

13

Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

10

06

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

10

06

Форто "ударио" на СДА због превозника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner