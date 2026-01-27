Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

Извор:
Мистериозна смрт младе држављанке Црне Горе А.К. (24), чије је тијело пронађено синоћ око 21 сат на плочнику испред вишеспратнице на Палилули, добила је нови обрт након што су њене цимерке полицији откриле детаље њиховог заједничког живота.
Становници београдске општине Палилула и даље су у шоку након језиве сцене која се одиграла синоћ у срцу насеља. Према информацијама до којих је дошао Телеграф, млада дјевојка, држављанка Црне Горе, под још увијек неразјашњеним околностима пала је са зграде право на бетон, пред очима шокираних пролазника.
Свједоци трагедије описују тренутке ужаса као нешто што се виђа само на филму. Око 21 час, тишину је прекинуо звук ударца, а потом и крици који су допирали из зграде.
"Мислили смо да је нешто пало са терасе, али када смо пришли, затекли смо непомично тијело. Убрзо су се на прозорима појавиле њене другарице које су почеле да вриште. Било је језиво", наводи један од комшија за овај портал.
Полиција је одмах након доласка на лице мјеста блокирала улаз у зграду и започела испитивање дјевојака са којима је настрадала 24-годишњакиња дијелила стан. Иако се првобитно вјеровало да је у питању несрећан случај, сумња се да је дјевојка скочила са зграде, али се мотиви и даље испитују у строгој тајности.
Више јавно тужилаштво (ВЈТ) у Београду наложило је сљедеће кораке:
Хитна обдукција тијела ради утврђивања тачног узрока смрти.
Токсиколошки налаз како би се проверило присуство супстанци у крви.
Детаљна реконструкција кретања дјевојке у сатима прије трагедије.
Док се чекају званични резултати са Института за судску медицину, истражитељи покушавају да утврде да ли је дјевојка оставила опроштајно писмо или је ријеч о тренутку растројства. Изјаве њених цимерки су кључне, јер су оне биле посљедње које су је видјеле живу прије кобног пада у 21 сат.
Трагедија младе Црногорке покренула је лавину коментара на друштвеним мрежама, док Палилула чека одговоре на питања која су за сада обавијена велом тајне.
