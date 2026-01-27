Logo
Ужас: Тијело дјевојке пало са вишеспратнице право на плочник; Комшије и очевици у шоку

27.01.2026

08:42

Фото: Pexels

Мук, шок и невјерица завладали су синоћ београдским насељем Палилула када је, око 21 сат, тијело младе дјевојке пало на плочник испред вишеспратнице, остављајући пролазнике у стању потпуног ужаса.

Синоћна сцена на Палилули подсјећала је на кадрове из филмова страве.

Око 21 час, у тренутку када је на улицама још увијек било шетача, тијело дјевојке (24) завршило је на бетону испред зграде у којој је живјела. Док полиција и Више јавно тужилаштво (ВЈТ) покушавају да одгонетну да ли је ријеч о несрећи или намјерном скоку, комшије и очевици не могу да се опораве од онога што су видели.

"Мислили смо да је нешто пало са терасе"

Један од станара зграде, који се у тренутку трагедије налазио свега неколико метара од мјеста пада, описао је тренутке ужаса.

"Све се десило у секунди. Шетао сам пса и одједном се зачуо тај језив, туп ударац о бетон. Прво сам помислио да је некоме пао саксија или комад намјештаја са терасе, али када сам пришао... тај призор нећу заборавити док сам жив. Дјевојка је непомично лежала, а убрзо се зачуо врисак са виших спратова. Људи су почели да излећу из зграде, завладала је општа паника", прича видно потресени комшија.

Шта знају цимерке?

Док је Хитна помоћ могла само да констатује смрт, полиција је одмах блокирала улаз у зграду. Фокус истраге је на стану у којем је дјевојка живјела са другарицама. Истражитељи су сатима обављали разговор са њеним цимеркама, покушавајући да сазнају шта се дешавало непосредно прије 21 сат.

За сада, одговори су закључани иза полицијских трака. Није познато да ли је било свађе, препирке или је дјевојка у тишини одлучила да закорачи у смрт. По налогу ВЈТ, наређена је хитна обдукција и токсиколошки налаз како би се утврдило да ли је несрећна дјевојка била под дејством било каквих супстанци.

"Била је дивно дијете"

Комшије за настрадалу дјевојку имају само ријечи хвале, што додатно продубљује мистерију ове трагедије. Нико од познаника није приметио да дјевојка има озбиљнијих проблема. За сада нема информација да је остављена било каква порука. Станари Палилуле су узнемирени јер се све информације и даље држе у строгој тајности.

Полицијска истрага се наставља, а кључне одговоре пружиће обдукциони налаз који се очекује у наредним данима. До тада, Палилула остаје нема пред трагедијом која је угасила један млади живот у секунди.

(Телеграф)

