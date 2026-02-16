Шта значи "њемачки стил точења горива"? Ова техника вам може помоћи да платите мање на пумпи

Извор:
Можда дјелује као ситан детаљ, али тренутак када се зауставите на пумпи може направити разлику. Техника коју већ користе многи возачи у Њемачкој обећава мале уштеде при сваком сипању горива, које се временом сабирају.
"Њемачки стил точења горива" једноставно значи да сипате гориво рано ујутру или касно увече, када су температуре ниже. Према АДАЦ-у, на који се позива часопис Ауто Плус, разлике могу достићи и до 10 центи по литру, у одређеним условима.
Објашњење је везано за физику. Густина горива се мења у зависности од температуре. Када је хладније, бензин или дизел су гушћи. То значи да за исти плаћени литар, стварна количина енергије коју добијате је нешто већа.
Не ради се о великим износима при једном точењу. Уштеда је неколико центи. Али ако често сипате гориво, на дуже стазе разлика се може осетити.
Ипак, постоји и једна важна нијанса. Специјализовани сајт Турбо.фр напомиње да се бензин и дизел чувају у подземним резервоарима, гдје је температура релативно стабилна. То значи да варијације нису огромне, иако постоје разлике између јутра и поподнева, пише Блиц.
Поред избора времена, постоји још неколико ствари које су важне.
Укратко, ако сипате гориво ујутру или увече, када је напољу хладније, добијате „компактније” гориво него током врућих сати усред дана.
Не идите посебно на бензинску станицу само да бисте сипали гориво. Сипајте када сте ионако у пролазу. Избјегавајте гужве, када чекате у реду са упаљеним мотором, беспотребно трошите гориво.
Такође, пумпе на ауто-путу су обично скупље од оних у граду или на споредним путевима.
Још један важан детаљ: станите одмах када чујете "клик" на пиштољу. То је сигнал да је резервоар пун. Ако форсирате даље, гориво може да се проспе. Не улази "више у резервоар", већ једноставно губите новац.
Цијене горива су остале високе последњих година, па свака мала уштеда може бити важна за мјесечни буџет породице.
