Logo
Large banner

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

Извор:

СРНА

16.02.2026

16:56

Коментари:

0
Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година
Фото: Pixabay

Љевица у Бундестагу одбацила је повећање старосне границе за пензионисање са 67 на 70 година као дио актуелних дискусија о реформи, јавља ДПА.

Портпарол Љевице за пензиону политику Сара Волат оцијенила је да није изненађење што је панел састављен од представника академске заједнице и политичара дошао на идеју о повећању старосне границе за пензионисање на 70 година.

"У њиховим пословима, то би могло бити могуће. Међутим, за медицинску сестру или човјека који поправља кровове ово је потпуно ван додира са реалношћу због физички захтјевне природе њиховог посла", рекла је она.

Лист "Билд" је објавио да Комисија за пензионо осигурање, коју је именовала Влада, такође жели да разговара о продужењу старосне границе за пензионисање на 70 година. О томе ће се расправљати 23. фебруара.

Полиција Њемачка

Свијет

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Стручњак за пензије странке Зелени у Бундестагу Армин Грау рекао је да повећање старосне границе за пензионисање на 70 година није прави приступ.

Грау је, такође, нагласио да је проблематично када информације "цуре" из панела.

"Ако Савезна влада озбиљно жели да развије значајне реформе, мора бити у стању да осигура истински безбједан простор за интерне дебате", истакао је Грау.

Познато је да Комисија, такође, расправља о будућој старосној граници за пензионисање.

Осим стручњака, међу члановима су и коалициони политичари, укључујући шефа Групе младих парламентарног блока Хришћанско-демократске уније /ЦДУ/ и Хришћанско-социјалистичке уније /ЦСУ/ Паскала Редига /ЦДУ/, који је био један од такозваних пензионих побуњеника и гласао против будуће стабилизације нивоа пензија у децембру.

Очекује се да ће Комисија за сигурност пензија представити приједлоге реформи прије љетне паузе.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Пензија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Викторија родила тројке, а онда је убијена: Дјеца плакала по улици, комшије у шоку

Свијет

Викторија родила тројке, а онда је убијена: Дјеца плакала по улици, комшије у шоку

9 ч

0
Спектакуларна пљачка стотина милиона евра коју нико није примијетио

Свијет

Спектакуларна пљачка стотина милиона евра коју нико није примијетио

23 ч

0
Ходање по снијегу

Свијет

Дјечак погинуо током опасне игре на снијегу

1 д

0
Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

Свијет

Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

1 д

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Будимпешта и Братислава затражиле помоћ од Хрватске

3 ч

0
Рубио подржао Орбана

Свијет

Рубио у Будимпешти подржао Орбана

4 ч

0
Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Свијет

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Исповијест Епстинове жртве: "Увијек сам имала осјећај да ме посматра"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Дијелови Лувра затворени због штрајка

20

01

Рудар разбио Жељезничар у Сарајеву

19

53

Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије

19

38

Возачи опрез, дивљи коњи преко Романије!

19

33

Купити или изнајмити стан?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner