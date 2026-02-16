Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

Извор:
СРНА
16.02.2026
16:56
Љевица у Бундестагу одбацила је повећање старосне границе за пензионисање са 67 на 70 година као дио актуелних дискусија о реформи, јавља ДПА.
Портпарол Љевице за пензиону политику Сара Волат оцијенила је да није изненађење што је панел састављен од представника академске заједнице и политичара дошао на идеју о повећању старосне границе за пензионисање на 70 година.
"У њиховим пословима, то би могло бити могуће. Међутим, за медицинску сестру или човјека који поправља кровове ово је потпуно ван додира са реалношћу због физички захтјевне природе њиховог посла", рекла је она.
Лист "Билд" је објавио да Комисија за пензионо осигурање, коју је именовала Влада, такође жели да разговара о продужењу старосне границе за пензионисање на 70 година. О томе ће се расправљати 23. фебруара.
Свијет
Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци
Стручњак за пензије странке Зелени у Бундестагу Армин Грау рекао је да повећање старосне границе за пензионисање на 70 година није прави приступ.
Грау је, такође, нагласио да је проблематично када информације "цуре" из панела.
"Ако Савезна влада озбиљно жели да развије значајне реформе, мора бити у стању да осигура истински безбједан простор за интерне дебате", истакао је Грау.
Познато је да Комисија, такође, расправља о будућој старосној граници за пензионисање.
Осим стручњака, међу члановима су и коалициони политичари, укључујући шефа Групе младих парламентарног блока Хришћанско-демократске уније /ЦДУ/ и Хришћанско-социјалистичке уније /ЦСУ/ Паскала Редига /ЦДУ/, који је био један од такозваних пензионих побуњеника и гласао против будуће стабилизације нивоа пензија у децембру.
Очекује се да ће Комисија за сигурност пензија представити приједлоге реформи прије љетне паузе.
