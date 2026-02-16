Logo
Будимпешта и Братислава затражиле помоћ од Хрватске

Извор:

СРНА

16.02.2026

16:31

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска и Словачка обратиле су се Хрватској за помоћ ради преузимања руске нафте преко цјевовода "Адрија" због прекида протока преко Украјине, саопштио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Он је у објави на "Иксу" навео да су Мађарска и Словачка затражиле од Хрватске да умјесто тога дозволи проток руске нафте преко цјевовода "Адрија".

- Тражимо од Хрватске да омогући транспорт руске нафте у Мађарску и Словачку преко цјевовода "Адрија", јер наше изузеће од санкција пружа могућност увоза руске нафте морским путем ако су испоруке цјевовода ометене - написао је Сијарто.

Он је нагласио да безбједност снабдијевања енергијом једне земље никада не смије бити идеолошко питање.

- Стога очекујемо да Хрватска, за разлику од Украјине, не угрожава безбједност снабдијевања нафтом Мађарске и Словачке из политичких разлога - истакао је он.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Златно доба у односима Мађарске и САД

Хрватски министар економије Анте Шушњар наговијестио је да ће његова земља моћи да испуни захтјев Мађарске.

- Хрватска неће дозволити да се угрози снабдијевање горивом у централној Европи. Спремни смо да помогнемо у рјешавању акутног поремећаја - рекао је Шушњар.

Он је додао да ће сарадња Хрватске бити у складу са законима ЕУ и прописима америчке Канцеларије за контролу стране имовине.

Нафтовод "Адрија" иде од хрватске луке Омишаљ до рафинерија нафте у Сиску и даље до Мађарске.

Мађарска и Словачка имају изузећа од санкција ЕУ на руски гас.

Неименовани портпарол Европске комисије потврдио је данас да је ЕУ у блиском контакту са Мађарском, Словачком и Хрватском и подсјетио да је проток гаса из гасовода "Дружба" обустављен од 27. јануара.

