Будимпешта и Братислава затражиле помоћ од Хрватске

СРНА
16.02.2026
16:31
Мађарска и Словачка обратиле су се Хрватској за помоћ ради преузимања руске нафте преко цјевовода "Адрија" због прекида протока преко Украјине, саопштио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Он је у објави на "Иксу" навео да су Мађарска и Словачка затражиле од Хрватске да умјесто тога дозволи проток руске нафте преко цјевовода "Адрија".
- Тражимо од Хрватске да омогући транспорт руске нафте у Мађарску и Словачку преко цјевовода "Адрија", јер наше изузеће од санкција пружа могућност увоза руске нафте морским путем ако су испоруке цјевовода ометене - написао је Сијарто.
Он је нагласио да безбједност снабдијевања енергијом једне земље никада не смије бити идеолошко питање.
- Стога очекујемо да Хрватска, за разлику од Украјине, не угрожава безбједност снабдијевања нафтом Мађарске и Словачке из политичких разлога - истакао је он.
Хрватски министар економије Анте Шушњар наговијестио је да ће његова земља моћи да испуни захтјев Мађарске.
- Хрватска неће дозволити да се угрози снабдијевање горивом у централној Европи. Спремни смо да помогнемо у рјешавању акутног поремећаја - рекао је Шушњар.
Он је додао да ће сарадња Хрватске бити у складу са законима ЕУ и прописима америчке Канцеларије за контролу стране имовине.
Нафтовод "Адрија" иде од хрватске луке Омишаљ до рафинерија нафте у Сиску и даље до Мађарске.
Мађарска и Словачка имају изузећа од санкција ЕУ на руски гас.
Неименовани портпарол Европске комисије потврдио је данас да је ЕУ у блиском контакту са Мађарском, Словачком и Хрватском и подсјетио да је проток гаса из гасовода "Дружба" обустављен од 27. јануара.
