Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Извор:
Танјуг
16.02.2026
15:33
Коментари:0
Њемачка ће продужити привремене контроле на својим границама за додатних шест мјесеци након 15. марта, у оквиру промене своје миграционе политике, најавио је министар унутрашњих послова Александар Добринт.
Добринт је за "Билд" рекао да Њемачка продужава контроле на границама са суседним земљама најмање до септембра, истичући да су граничне контроле један елемент реорганизације њемачке миграционе политике.
Одговарајуће обавјештење тренутно се шаље Европској комисији, објавио је лист, позивајући се на изворе у влади.
Провјере унутар Шенгенског простора званично су дозвољене само као изузетак и због тога о том кораку мора да буде формално обавјештена Европска комисија, објашњава Танјуг.
Привремене граничне контроле су уведене од септембра 2024. године, а од тада је њемачка савезна полиција регистровала 67.918 неовлашћених улазака, док је 46.426 људи враћено директно на граници или депортовано у вези са илегалним преласком границе.
Истовремено, број првих захтијева за азил у Њемачкој опада.
Према подацима њемачке Савезне канцеларије за миграције и избјеглице, 7.649 људи је први пут поднијело захтјев за азил у јануару, а у истом мјесецу претходне године било је готово двоструко више првих захтијева.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму