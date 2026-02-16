Logo
Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Извор:

Танјуг

16.02.2026

15:33

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци
Фото: Markus Spiske/Pexels

Њемачка ће продужити привремене контроле на својим границама за додатних шест мјесеци након 15. марта, у оквиру промене своје миграционе политике, најавио је министар унутрашњих послова Александар Добринт.

Добринт је за "Билд" рекао да Њемачка продужава контроле на границама са суседним земљама најмање до септембра, истичући да су граничне контроле један елемент реорганизације њемачке миграционе политике.

Одговарајуће обавјештење тренутно се шаље Европској комисији, објавио је лист, позивајући се на изворе у влади.

Провјере унутар Шенгенског простора званично су дозвољене само као изузетак и због тога о том кораку мора да буде формално обавјештена Европска комисија, објашњава Танјуг.

Привремене граничне контроле су уведене од септембра 2024. године, а од тада је њемачка савезна полиција регистровала 67.918 неовлашћених улазака, док је 46.426 људи враћено директно на граници или депортовано у вези са илегалним преласком границе.

Истовремено, број првих захтијева за азил у Њемачкој опада.

Према подацима њемачке Савезне канцеларије за миграције и избјеглице, 7.649 људи је први пут поднијело захтјев за азил у јануару, а у истом мјесецу претходне године било је готово двоструко више првих захтијева.

