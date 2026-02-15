Logo
Дјечак погинуо током опасне игре на снијегу

15.02.2026

20:00

Ходање по снијегу
Фото: Pexels

Возач је вукао дјечака на санкама по снијегу својим аутомобилом, када се дјечак закуцао у гомилу дрва и погинуо.

Према полицијским извјештајима, фатална несрећа догодила се око 10.50 сату на путу. Возач (37) је својим аутом вукао пластичне санке, када је дошло до несреће.

"Поред 11-годишњег дјечака, још двоје дјеце је било на санкама када је дошло до трагедије", рекао је портпарол полиције за Билд. Друго двоје деце (11 и 13) доживело је лакше повреде.

Возач је наводно изгубио контролу над својим сивим “мерцедес” комбијем, због чега су санке, које су биле причвршћене за куку за вучу ужетом, великом брзином удариле директно у гомилу балвана.

Снијег

Друштво

Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске

Према информацијама Билда, дјечак је погинуо на лицу мјеста. На лице мјеста су упућена и два хеликоптера, али нажалост, нико није успио да спаси дјечака.

Пут између Зегрубеа и Алте Ферстераја био је потпуно затворен неколико сати због операције спасавања. Возач, који није у сродству ни са једним од дјеце, сада је под истрагом због убиства из нехата и телесних повреда.

Истрага узрока несреће се наставља.

трагедија

Њемачка

