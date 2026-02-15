Шири се опасан вирус птичјег грипа, може се пренијети на ђоновима

15.02.2026
19:08
Готово да нема насеља на обали језера Балатон у Мађарској које посљедњих недјеља није добило пријаве о угинулим птицама, а истрага је у неколико случајева утврдила да је ријеч о птичјем грипу.
Национална канцеларија за безбједност ланца хране (Небих) проблем је прогласила за национални, објавила информације на које симптоме треба обратити пажњу и упозорила грађане да не покушавају да хватају живе или угинуле птице.
Инфекција не угрожава само дивље животиње, већ и оне на фармама, упозоравају стручњаци. Вирус се може пренијети на ђоновима ципела, па се препоручује да се пресвуку ципеле и одјећа након шетње на обали.
Језеро Балатон тренутно је залеђено, а стручњаци упозоравају да би топљење могло додатно погоршати ширење епидемије.
