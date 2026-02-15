Трагедија у дому Тање Савић: Водитељка открила

Извор:
15.02.2026
Водитељка Бојана Лазић обратила се на самом почетку емисије гледаоцима откривши да је пјевачица Тања Савић имала смртни случај у породици.
Наиме, Тања Савић је имала заказано гостовање које је морала да откаже.
"Тања Савић је планирана да буде гошћа у студију, али је имала смртни случај у породици, па ће том приликом њено гостовање бити помјерено", саопштила је Бојана Лазић.
Иначе, пјевачица се овим поводом још увијек није огласила.
