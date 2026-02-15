Logo
Трагедија у дому Тање Савић: Водитељка открила

Извор:

Блиц

15.02.2026

19:01

Коментари:

0
Водитељка Бојана Лазић обратила се на самом почетку емисије гледаоцима откривши да је пјевачица Тања Савић имала смртни случај у породици.

Наиме, Тања Савић је имала заказано гостовање које је морала да откаже.

"Тања Савић је планирана да буде гошћа у студију, али је имала смртни случај у породици, па ће том приликом њено гостовање бити помјерено", саопштила је Бојана Лазић.

Иначе, пјевачица се овим поводом још увијек није огласила.

Сцена

Александра Пријовић преварена: ''Било је болно''

Tanja Savić

