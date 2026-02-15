Александра Пријовић преварена: ''Било је болно''

Извор:
Љуба Перућица био је својевремено у вези са музичком звијездом Александром Пријовић.
Перућица је испричао за домаће медије, како је веза пукла, те да је пјевачицу варао.
Љуба Перућица каже да је растанак са Александром Пријовић био болан.
"Двије године смо били заједно. Вољели смо се. Охладио сам се на крају, зато смо се и растали. Дуже вријеме то није функционисало, није више то било то. Један дан сам рекао да ћу да идем из стана јер нема смисла. Вагао сам дуго како то да урадим и причао сам са родитељима. Тата ми је рекао да када се једном спакујем и одем, онда нема враћања", говорио је пјевач за "Хајп" ТВ и додао:
"Када сам одлазио, било је потресно. Није ми ни мало било лако. Провели смо доста времена заједно, свашта прошли... Молила ме је да не идем, након мог одласка смо поново причали, покушавао сам да је примирим. Није више било пријатно, желио сам да се одвојим. Али, гледао сам да је не повриједим, просто никада нисам такав човјек. У неким моментима не можеш да идеш против себе. Растали смо се, било је болно, можда више по њу него по мене...".
Годинама се спекулисало да је Љуба преварио Александру, те је пјевач открио истину.
"Истина је да сам је преварио, али то је глупа тема. Људи то све узимају здраво за готово и ружно то гледају. Не оправдавам себе, али шта момци са 24 године раде. Ми смо били пар као сваки други и не знам зашто се правила толика бука око тога. Били смо баш млади. Мушко си, млад, луд, све ми је било на дохват руке... Зато сам и отишао јер сам схватио да то неће ићи. Нисам јој рекао да сам је преварио јер нисам хтио још више да је повриједим. Нисам лагао, то је било прећутно, никада ме то није питала. Нећу ја да слажем, да прећутим да, али да лажем - не. Углавном лажни моралисти највише коментаришу. Ја сам након раскида стварно лудовао, свега је било. Мислим да то сваки мушкарац који је млад треба себи да приушти. Свако треба да прође тај дио живота", причао је Перућица за "Хајп" ТВ.
Са друге стране, он каже да не зна да ли је Александра њега варала.
"Ја то не знам. Не могу да кажем да сам видио или да сам сигуран. Она то зна и мора да призна ако има шта уопште, ја никада никога не бих офирао. Ја сам свој гријех признао, нека призна и она свој. Чак и да знам никада не бих говорио о томе, најискреније. За себе могу да кажем, за друге не. Мени нико никада није то рекао, а и да ми је рекао не бих вјеровао док то не видим својим очима. Глупа је тема, то је било баш давно. Били смо млади, она данас има срећну породицу, дјецу као и ја са друге стране и безвезе је причати о томе уопште", закључио је певач.
