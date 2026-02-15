Учесница "Задруге" даје попуст на сајту за одрасле

Извор:
Викторија Митровић, била је учесница ријалитија "Задруга", а пред камерама је признала да се бавила проституцијом, због чега су гледаоци остали у шоку. Викторија данас продаје интимне слике на сајту за одрасле.
Викторија Митровић је обрадовала своје пратиоце посебном понудом за Дан заљубљених, наиме, дала је попуст за чланарину на сајту за одрасле.
"Попуст за Дан заљубљених", написала је кратко уз провокативну слику.
Да подсјетимо, Вики је рекла да се бави проституцијом, а онда све оповргла.
"Признала сам у једном тренутку да се бавим проституцијом, јер су кренуле приче да сам оваква или онаква. Наравно, шалила сам се на свој рачун. И знам да ми то није требало. Самим тим што сам то признала, сви су повезали да се бавим проституцијом", истакла је једном приликом Викторија Митровић.
"Не бавим се тиме. Имала сам дечка са којим сам била годину и по дана. Наравно да су ме момци частили. Одводили су ме на ручак, путовање, купе ми ташну… Један ми је дао 1.000 евра. Повремено смо се виђали. У комбинацијама понекад буде и стотка", објаснила је Митровићева за Блиц.
