Уна Чолић се огласила по први пут након бомбашког напада

Информер
15.02.2026
14:30
Уна Чолић, старија кћерка певача Здравка Чолића први пут након бомбашког напада на породичну кућу, огласила се на мрежама и показала како проводи дане.
Права драма одиграла се пре 3. фебруара када је на породичну кућу Здравка Чолића бачена бомба. Овај немили догађај дигао је све на ноге, а певачева породица је на срећу прошла без икаквих проблема и посљедица.
Од овог немилог догађаја пјевачеве кћерке се нису оглашавале све до данас, када се старија кћерка Уна огласила фотографијама путем Инстаграма.
Она је показала како је провела Дан заљубљених уз ручак са пријатељицом, док се касније похвалила букетом који је добила од свог партнера који је третира као краљицу.
Чолићева насљедница је затим подијелила фотографију из једног фризерског салона, јер је одлучила да унесе мало промјене у свом изгледу, преноси Информер.
