Logo
Large banner

Уна Чолић се огласила по први пут након бомбашког напада

Извор:

Информер

15.02.2026

14:30

Коментари:

0
Уна Чолић се огласила по први пут након бомбашког напада
Фото: Printscreen/Instagram/unacolic

Уна Чолић, старија кћерка певача Здравка Чолића први пут након бомбашког напада на породичну кућу, огласила се на мрежама и показала како проводи дане.

Права драма одиграла се пре 3. фебруара када је на породичну кућу Здравка Чолића бачена бомба. Овај немили догађај дигао је све на ноге, а певачева породица је на срећу прошла без икаквих проблема и посљедица.

Од овог немилог догађаја пјевачеве кћерке се нису оглашавале све до данас, када се старија кћерка Уна огласила фотографијама путем Инстаграма.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Србија

Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

Она је показала како је провела Дан заљубљених уз ручак са пријатељицом, док се касније похвалила букетом који је добила од свог партнера који је третира као краљицу.

Чолићева насљедница је затим подијелила фотографију из једног фризерског салона, јер је одлучила да унесе мало промјене у свом изгледу, преноси Информер.

Подијели:

Тагови :

Una Čolić

Здравко Чолић

Бомба на кућу Здравка Чолића

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

Србија

Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

2 ч

0
Возачу трамваја смрти није одређен притвор: Одлука дочекана овацијама

БиХ

Возачу трамваја смрти није одређен притвор: Одлука дочекана овацијама

2 ч

0
Почела Сретењска академија, присуствују званичници Српске

Србија

Почела Сретењска академија, присуствују званичници Српске

2 ч

0
Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

Свијет

Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

2 ч

0

Више из рубрике

Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина

Сцена

Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина

3 ч

0
Александра Пријовић пала на концерту

Сцена

Објављен снимак пада Александре Пријовић на концерту

3 ч

0
Медији: Не стишава се бура око партнера Милице Тодоровић, спомињу се и снимци

Сцена

Медији: Не стишава се бура око партнера Милице Тодоровић, спомињу се и снимци

4 ч

0
Прија се саплела, па пала на бини током концерта: ''Добро сам звизнула''

Сцена

Прија се саплела, па пала на бини током концерта: ''Добро сам звизнула''

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

16

41

Весна родила осам синова и кћерку: Жене је питају једно

16

25

Учесница "Задруге" даје попуст на сајту за одрасле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner