Logo
Large banner

Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

Извор:

РТС

15.02.2026

14:27

Коментари:

0
Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?
Фото: Unsplash

Иако је облачно, медвједица Дуња изашла је из свог брлога. Према народном вјеровању, то значи да је зими крај.

У Београдски зоолошки врт су, у децембру, из прихватилишта за медвједе у Мађарској, стигле три медјведице: Дуња, Вишња и Јагода. Данас, на Сретење, једна од њих, Дуња, изашла је из пећине и прошетала.

Ротација полиција

Свијет

Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

- Како налаже народно вјеровање, медвјед излази из пећине да провјери какво је вријеме. Ако је лијепо и сунчано, он види своју сјенку, уплаши се и врати се назад у брлог. Медвједица Дуња истражује какво ће вријеме бити, па се још није вратила у пећину. У пећини су Вишња и Јагода, које још спавају. Према понашању медвједа можемо да кажемо да наилази лијепо вријеме - рекао је Кристијан Овари, биолог Београдског зоо-врта.

Подијели:

Тагови :

medvjed

Зоолошки врт

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нихад Ук поднио оставку

БиХ

Нихад Ук поднио оставку након изласка младих на улице

2 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Ова 4 знака ће коначно имати среће у љубави

2 ч

0
Ердоан Моранкић

Хроника

Сахрањен младић који је страдао у трамвајској несрећи у Сарајеву

3 ч

0
Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

Хроника

Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

3 ч

0

Више из рубрике

Почела Сретењска академија, присуствују званичници Српске

Србија

Почела Сретењска академија, присуствују званичници Српске

2 ч

0
Пламен гута објекат брзе хране

Србија

Пламен гута објекат брзе хране

6 ч

0
У Орашцу почело обиљежавање Сретења

Србија

У Орашцу почело обиљежавање Сретења

7 ч

0
Фудбалер брутално претукао Катарину: Мама, не могу више...

Србија

Фудбалер брутално претукао Катарину: Мама, не могу више...

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner