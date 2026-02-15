Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

Извор:
РТС
15.02.2026
14:27

Иако је облачно, медвједица Дуња изашла је из свог брлога. Према народном вјеровању, то значи да је зими крај.
У Београдски зоолошки врт су, у децембру, из прихватилишта за медвједе у Мађарској, стигле три медјведице: Дуња, Вишња и Јагода. Данас, на Сретење, једна од њих, Дуња, изашла је из пећине и прошетала.
- Како налаже народно вјеровање, медвјед излази из пећине да провјери какво је вријеме. Ако је лијепо и сунчано, он види своју сјенку, уплаши се и врати се назад у брлог. Медвједица Дуња истражује какво ће вријеме бити, па се још није вратила у пећину. У пећини су Вишња и Јагода, које још спавају. Према понашању медвједа можемо да кажемо да наилази лијепо вријеме - рекао је Кристијан Овари, биолог Београдског зоо-врта.
