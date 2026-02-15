Сахрањен младић који је страдао у трамвајској несрећи у Сарајеву

Извор:
У недјељу, 15. фебруара, у Брчком је одржан посљедњи испраћај трагично настрадалог Ердоана Моранкића.
Двадесеттрогодишњи студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву је смртно страдао у трамвајској несрећи која се десила у четвртак, 12. фебруара, у центру Сарајева, када је трамвај искочио из шина и забио се у трамвајску станицу. Још четири особе су повријеђене.
Џеназа-намаз младом Ердоану Моранкићу је клањана послије подне-намаза у 12:25 сати испред џамије на Ивицама. Сахрана је обављена на гробљу Мераје у Брчком, након џеназа-намаза.
Од раних јутарњих сати на поменуте двије локације почео је да пристиже, не само велики број грађана Брчког, већ и из свих дијелова Босне и Херцеговине који су се одлучили да кажу посљедње збогом једном трагично одузетом младом животу.
Међу њима су и Ердоанове колеге, студенти и пријатељи. Они су се најприје окупили на комеморацији у Дому културе у Брчком.
Иза Ердоана (23) су остали отац Арман, мајка Едина, брат Ардијан, дједови, баке, тетка, стриц и остала многобројна породица и пријатељи.
Након трамвајске несреће ухапшен је возач трамваја Аднан Касуповић, за којег је Тужилаштво Кантона Сарајево предложило једномјесечни притвор, а коначну одлуку би требало да донесе Кантонални суд у Сарајеву.
