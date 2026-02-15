Logo
Језиво дивљање: Мушкарац крвнички претукао старце, шутао им пса

Извор:

Блиц

15.02.2026

13:23

Језиво дивљање: Мушкарац крвнички претукао старце, шутао им пса
Фото: Pexels.com

Дежурни јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду саслушао је А.С. (47), који се сумњичи за насилничко понашање и наношење тешких телесних повреда. Осумњиченом је претходно одређено задржавање до 48 сати.

Према наводима из кривичне пријаве, напад се догодио 8. фебруара 2026. године око седам часова ујутру у Улици Дунавски кеј на Дорћолу. Сумња се да је А.С. без повода пришао паркираном аутомобилу марке "Ауди А4", ударао ауто рукама и ногама, а потом и скакао по возилу, причинивши материјалну штету.

Након тога је, сумња се, у истој улици напао жену (74), којој је без икаквог разлога задао ударац песницом у пределу слепоочнице. Претучена жена је пала на бетон и задобила лаку тјелесну повреду.

Шутирао и пса

Подивљали мушкарац је, сумња се, затим у Улици Браће Барух наишао на Н.П. (60), којем је најприје упутио псовке, а затим почео да га удара песницама по глави. И када је оштећени пао на земљу, напад је настављен - мушкарац је, према сумњама тужилаштва, задобио више удараца по глави и телу, док је нападач шутирао и њега и његовог пса. Н.П. је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.

Није желио да износи одбрану

Тужилаштво је Првом основном суду у Београду поднијело предлог за одређивање притвора, сматрајући да постоје околности које указују на опасност да би осумњичени боравком на слободи могао да понови кривично дјело, преноси Блиц.

