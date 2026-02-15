Logo
Дјевојчица (13) тешко повријеђена: Аутомобил је ''покосио'' док је прелазила улицу

Извор:

Танјуг

15.02.2026

08:39

Фото: Pixabay

Дјевојчица стара 13 година тешко је повријеђена када је као пјешак оборена синоћ око 20.52 сати код ТЦ Галерија и пребачена је у Ургентни центар.

Мушкарац стар 28 година тешко је повријеђен, а жена стара 24 лакше у саобраћајној незгоди на ауто-путу Нови Сад-Београд ноћас око 01.10 сати и обоје су пребачени у Ургентни центар.

Љубав и секс

Осим ових, у Београду су се током ноћи догодиле још три саобраћајне незгоде у којима су четири особе лакше повријеђене.

