Дјевојчица (13) тешко повријеђена: Аутомобил је ''покосио'' док је прелазила улицу

Танјуг
15.02.2026
08:39
Дјевојчица стара 13 година тешко је повријеђена када је као пјешак оборена синоћ око 20.52 сати код ТЦ Галерија и пребачена је у Ургентни центар.
Мушкарац стар 28 година тешко је повријеђен, а жена стара 24 лакше у саобраћајној незгоди на ауто-путу Нови Сад-Београд ноћас око 01.10 сати и обоје су пребачени у Ургентни центар.
Осим ових, у Београду су се током ноћи догодиле још три саобраћајне незгоде у којима су четири особе лакше повријеђене.
