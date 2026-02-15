Logo
Large banner

Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници

Извор:

Кликс

15.02.2026

13:47

Коментари:

0
Подметање пожара у ћевабџиници
Фото: Screenshot

Непозната особа јутрос је покушала запалити ћевабџиницу "Мрква" на Башчаршији у Сарајеву.

Како се може видјети на снимку надзорних камера, у 4:36 сати непозната особа проваљује у објекат и баца запаљиву направу, вјероватно бакљу, на под ћевабџинице. Након тога убацује још једну запаљиву направу и удаљава се са мјеста догађаја.

policija hrvatska

Регион

Полиција спријечила сукоб навијача на ауто-путу

Ватра се, на срећу, није проширила, а причињена је материјална штета. О свему је обавијештена полиција која је обавила увиђај и ради на идентификацији починиоца.

Према информацијама до којих је дошао "Кликс", "Мрква" је недавно учествовала на лицитацији за пословни простор од 11 квадрата који се налази одмах до њихове радње.

Лицитација се, пише портал, одужила, а цијена је достигла износ од 1.668 КМ по квадрату. То значи да би закуп за 11 квадрата, према тој цијени, износио више од 18.000 КМ без ПДВ-а, односно преко 20.000 КМ мјесечно с урачунатим ПДВ-ом.

Седин Мешиновић

Друштво

Познат термин сахране шефа Сектора у УИО који је пронађен мртав у Бањалуци

Из извора блиских учесницима лицитације сазнаје се да је Мрква наводно добијао пријетње да одустане од лицитације те да је све пријављено полицији.

Занимљиво је и да је претходни закупац тог простора, Берин Ајановић, Општини Стари Град плаћао мјесечну закупнину од 130 КМ, док је, према наводима неименованих извора "Кликса", исти простор издавао трећем лицу. Након што је утврђено да је такво поступање незаконито, Општина Стари Град га је избацила из простора.

Након тога, Општина је одлучила да спорни простор од 11 квадрата понуди путем јавне лицитације.

Подијели:

Тагови :

пожар

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Напала мајку сјекиром, па у крвавој спаваћици отишла у продавницу

Хроника

Напала мајку сјекиром, па у крвавој спаваћици отишла у продавницу

3 ч

0
Језиво дивљање: Мушкарац крвнички претукао старце, шутао им пса

Хроника

Језиво дивљање: Мушкарац крвнички претукао старце, шутао им пса

3 ч

0
Претицање у тунелу Немила

Хроника

Опасно претицање преко дупле пуне линије у тунелу: Возачи санкционисани

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Стефана убио због просутог пића: За свирепо убиство добио мизерну казну

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner