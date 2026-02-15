Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници

Извор:
Кликс
15.02.2026
13:47
Коментари:0
Непозната особа јутрос је покушала запалити ћевабџиницу "Мрква" на Башчаршији у Сарајеву.
Како се може видјети на снимку надзорних камера, у 4:36 сати непозната особа проваљује у објекат и баца запаљиву направу, вјероватно бакљу, на под ћевабџинице. Након тога убацује још једну запаљиву направу и удаљава се са мјеста догађаја.
Ватра се, на срећу, није проширила, а причињена је материјална штета. О свему је обавијештена полиција која је обавила увиђај и ради на идентификацији починиоца.
Према информацијама до којих је дошао "Кликс", "Мрква" је недавно учествовала на лицитацији за пословни простор од 11 квадрата који се налази одмах до њихове радње.
Лицитација се, пише портал, одужила, а цијена је достигла износ од 1.668 КМ по квадрату. То значи да би закуп за 11 квадрата, према тој цијени, износио више од 18.000 КМ без ПДВ-а, односно преко 20.000 КМ мјесечно с урачунатим ПДВ-ом.
Из извора блиских учесницима лицитације сазнаје се да је Мрква наводно добијао пријетње да одустане од лицитације те да је све пријављено полицији.
Занимљиво је и да је претходни закупац тог простора, Берин Ајановић, Општини Стари Град плаћао мјесечну закупнину од 130 КМ, док је, према наводима неименованих извора "Кликса", исти простор издавао трећем лицу. Након што је утврђено да је такво поступање незаконито, Општина Стари Град га је избацила из простора.
Након тога, Општина је одлучила да спорни простор од 11 квадрата понуди путем јавне лицитације.
