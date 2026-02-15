Logo
Полиција спријечила сукоб навијача на ауто-путу

СРНА

15.02.2026

13:41

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватска полиција данас је на ауто-путу спријечила сукоб навијача "Торциде" и "Ултраса".

Полиција је саопштила да се у 11.35 часова на 60. километру ауто-пута зауставило тридесетак комби и двадесетак путничких возила "Торциде", који су ишли према Загребу и шест комбија и три возила "Ултраса", који су ишли према Ријеци.

Седин Мешиновић

Друштво

Познат термин сахране шефа Сектора у УИО који је пронађен мртав у Бањалуци

На снимку који је објавио хрватски МУП види се неколико десетина мушкараца, а неки од њих су били маскирани.

Ауто-пут је био затворен у оба смјера.

Хрватска

autoput

