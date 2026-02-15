Познат термин сахране шефа Сектора у УИО који је пронађен мртав у Бањалуци

Извор:
АТВ
15.02.2026
13:37
Сахрана Седина Мешиновића, дугогодишњег упосленика и шефа Сектора за ревизију и контролу у Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, обавиће се данас у Радуши.
Обред ће бити одржан након икиндије-намаза на мезарју Ковачевица, док је окупљање и полазак предвиђен испред џамије у Радуши, такође послије икиндије.
Мешиновић је преминуо у 41. години живота, а његово тијело пронађено је 13. фебруара ове године у Бањалуци.
Иза њега су остали родитељи, супруга, два сина, брат и сестра, којима породица и пријатељи данас долазе одати посљедњи испраћај.
