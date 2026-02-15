Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

Извор:
Телеграф
15.02.2026
12:17
Коментари:0
Данас је најтужнији дан за породицу пјевача Армана Моранкића - његов син Ердоан Моранкић (23) трагично је преминуо у четвртак, 12. фебруара, у несрећи у Сарајеву, када је трамвај излетио из шина.
Неутјешна породица, родбина, пријатељи, колеге, професори, али и многи грађани Сарајева, данас ће се опростити од младог Ердоана и испратити га до вјечне куће.
Свијет
Бивши украјински министар приведен на граници
Ожалошћени отац, Арман Моранкић, огласио се јуче објавом умрлице у којој је навео:
- Дубоко ожалошћени обавјештавамо родбину, пријатеље и комшије да је наш драги Ердоан преминуо дана 12.02.2026. у 23-ој години живота. Џеназа ће се обавити у недјељу, 15.02.2026. године послије подне намаза у 12.25 сати испред џамије на Ивицима. Укоп ће се обавити на мезарју Мераје у Брчком.
У опису је поручио кратко: "Туга до неба".
Живот младог студента Академије ликовних умјетности трагично је угашен у тренутку када је трамвај, крећући се од Жељезничке станице према Башчаршији, излетио из шина, прошао кроз трамвајско стајалиште и завршио на саобраћајници.
Занимљивости
Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра
Ердоан је био талентовани умјетник, а прошле године је организовао своју прву самосталну изложбу под називом "Да л’ је лаж тајна или је тајна лаж?", која је одржана у Сарајеву. Његова прерана смрт потресла је колеге, професоре и пријатеље, који се емотивним ријечима опраштају од њега.
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму