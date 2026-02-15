Ко плаћа најскупље гориво у региону?

Извор:
Блиц
15.02.2026
08:39
Коментари:0
Према подацима УНКС за ову недјељу, израженим у еврима по средњем курсу националних банака, Србија се налази у горњем дијелу цјеновне љествице када је ријеч о бензину и дизелу.
Литар бензина BMB 95 у Србији износи 1,504 евра, што је 4,19 одсто изнад просјечне цијене у региону која износи 1,443 евра.
Најскупљи бензин има Албанија са 1,790 евра по литру, затим Грчка са 1,729 и Румунија са 1,529 евра. Србија је одмах иза Румуније, док су цијене ниже у Мађарској 1,477 евра, Хрватској 1,420 и Словенији 1,410 евра.
Најјефтинији бензин у региону имају Сјеверна Македонија са 1,171 евро, Бугарска са 1,219 и Босна и Херцеговина са 1,240 евра по литру.
Код дизела ЕН590, ситуација је још неповољнија за возаче у Србији.
Цијена евро дизела у Србији износи 1,658 евра по литру, што је чак 14,86 одсто изнад регионалног просјека од 1,443 евра.
Љубав и секс
Љубавнa порука на билборду шокирала пролазнике: ''Марко, реци жени за нас или ћу ја“''
Скупљи дизел од Србије има само Албанија са 1,790 евра. Румунија је на 1,591, Грчка на 1,544, док су цијене ниже у Мађарској 1,521 и Словенији 1,438 евра.
Најниже цене дизела имају Сјеверна Македонија 1,122 евра, Бугарска 1,224 и Босна и Херцеговина 1,240 евра по литру.
Када је ријеч о ТНГ аутогасу, Србија је у средини регионалне листе.
Цијена износи 0,821 евро по литру, што је 9,42 одсто изнад регионалног просјека од 0,750 евра.
Најскупљи аутогас има Хрватска са 0,880 евра, затим Словенија 0,847 и Мађарска 0,843 евра.
Најјефтинији ТНГ биљежи Бугарска са 0,559 евра, Албанија са 0,588 и Босна и Херцеговина са 0,638 евра по литру.
Разлике у цијенама у региону могу утицати и на прекограничну куповину горива, посебно у пограничним подручјима, нарочито у ове дане празника.
У условима када су трошкови енергије кључни фактор инфлације, кретање цијена горива остаје један од најважнијих показатеља новчанике, преноси Блиц.
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму