Објављен снимак пада Александре Пријовић на концерту

Извор:

Агенције

15.02.2026

13:24

Коментари:

0
Александра Пријовић пала на концерту
Фото: Screenshot

Пјевачица Александра Пријовић одржала је синоћ концерт у Њемачкој, а у јавности се дигла велика прашина због пеха пјевачице.

Наиме, она се у једном моменту саплела и пала на бини.

Пријовићка је стигла без трунке шминке са тамним наочарима за сунце, док је била у кежуал издању.

На питање новинара да ли јој је супруг Филип Живојиновић недостајао, Прија је кратко поручила: "Па ту је Филип".

Пјевачица је на наступу доживјела мањи пех, када је у једном тренутку пала.

Она је окупљеним новинарима открила како се осјећа.

"Пала сам, добро сам звизнула, изненада. Збунила сам се у тренутку, одједном сам се нашла на поду, запела сам за тепих или за панталоне стварно не знам. Добро је није ништа страшно како је могло да буде. Писали су ми моји, мама је прва видјела, каже елегантно си пала. Мало ме боли кољено, ништа страшно", рекла је Прија, па открила како ће провести дан.

@dzekidzoni44 #aleksandraprijovic #pala #mhparena ♬ Freeze III - Chihei Hatakeyama

Александра Пријовић

Александра Пријовић пад

Коментари (0)
