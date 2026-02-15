Пламен гута објекат брзе хране

Извор:
Телеграф
15.02.2026
10:45
Коментари:0
Како јављају медији, у Чачку је данас избио пожар у једном објекту брзе хране, а на лицу мјеста су ватрогасци.
"Пожар у центру Чачка, на паркингу у Скадарској улици запалио се фаст фуд објекат.
Ватрогасци су брзо стигли на лице места и у току је интервенција гашења ватре. Густ дим се види из више делова града, а простор је обезбеђен.
За сада нема званичних информација о узроку пожара нити о евентуално повређенима", пише на Инстаграму "Рина", а преноси "Телеграф".
