Пламен гута објекат брзе хране

Извор:

Телеграф

15.02.2026

10:45


Фото: Танјуг/АП

Како јављају медији, у Чачку је данас избио пожар у једном објекту брзе хране, а на лицу мјеста су ватрогасци.

"Пожар у центру Чачка, на паркингу у Скадарској улици запалио се фаст фуд објекат.

Ватрогасци су брзо стигли на лице места и у току је интервенција гашења ватре. Густ дим се види из више делова града, а простор је обезбеђен.

За сада нема званичних информација о узроку пожара нити о евентуално повређенима", пише на Инстаграму "Рина", а преноси "Телеграф".

