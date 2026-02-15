Наташа Беквалац закопчана до грла, али изазовнија него икад

Извор:
АТВ
15.02.2026
17:53
Коментари:0
Од како је закорачила на домаћу музичку сцену, медији не престају да пишу о Наташи Беквалац.
У центру пажње су били њени бракови, разводи, повезивања с другим јавном личностима, а недавно је спомињана и када се причало о вези њене колегинице Мине Костић са Каспером, који је наводно хтио да је жени.
Сада је откривено и шта је радила након концерта Владе Георгиева на којем је била гост 14. фебруара.
Наташа је била специјални гост у Сава Центру, а потом се упутила у један пријестонички клуб, гдје је одржала наступ.
Појавила се у дугој, црној хаљини, чији је горњи дио био провидан.
Иако закопчана до грла, многи су поручили да Ната изгледа неодољиво као и увијек.
Dan zaljubljenih 2026. Vlado Georgiev i Nataša Bekvalac pevaju Mi nismo mi u Areni, ma prelepo ❤️🥰 pic.twitter.com/Ntfiis25fD— Nina Krunić (@nina_krunic) February 14, 2026
