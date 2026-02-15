Logo
Наташа Беквалац закопчана до грла, али изазовнија него икад

АТВ

15.02.2026

Од како је закорачила на домаћу музичку сцену, медији не престају да пишу о Наташи Беквалац.

У центру пажње су били њени бракови, разводи, повезивања с другим јавном личностима, а недавно је спомињана и када се причало о вези њене колегинице Мине Костић са Каспером, који је наводно хтио да је жени.

Сада је откривено и шта је радила након концерта Владе Георгиева на којем је била гост 14. фебруара.

Наташа је била специјални гост у Сава Центру, а потом се упутила у један пријестонички клуб, гдје је одржала наступ.

Појавила се у дугој, црној хаљини, чији је горњи дио био провидан.

Иако закопчана до грла, многи су поручили да Ната изгледа неодољиво као и увијек.

(Мондо)

Nataša Bekvalac

