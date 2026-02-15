Лавина захватила групу скијаша, двоје погинуло

15.02.2026
18:14
Двије особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена у лавини која се активирала у италијанским Алпима, у области Вал Вени, јавила је агенција АНСА.
Лавина је захватила групу скијаша који су били ван стазе.
Повријеђена особа превезена је у болницу у Торину у веома тешком стању.
Лист "Фигаро" пише да су жртве вјероватно француски држављани.
На мјесто догађаја стигло је 15 спасилаца, укључујући техничаре из алпске службе спасавања у долини Аоста и припаднике полиције, као и медицинске екипе са два возила и два хеликоптера.
