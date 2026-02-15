Logo
Large banner

Лавина захватила групу скијаша, двоје погинуло

15.02.2026

18:14

Коментари:

0
Лавина
Фото: Tanjug/Marek Piwnicki

Двије особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена у лавини која се активирала у италијанским Алпима, у области Вал Вени, јавила је агенција АНСА.

Лавина је захватила групу скијаша који су били ван стазе.

Повријеђена особа превезена је у болницу у Торину у веома тешком стању.

Нож

Свијет

Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

Лист "Фигаро" пише да су жртве вјероватно француски држављани.

На мјесто догађаја стигло је 15 спасилаца, укључујући техничаре из алпске службе спасавања у долини Аоста и припаднике полиције, као и медицинске екипе са два возила и два хеликоптера.

Подијели:

Тагови :

lavina

skijaši

Италија

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

Свијет

Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

4 ч

0
Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској

Свијет

Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској

6 ч

0
Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

Свијет

Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

21

00

Поплаве Сјеверној Македонији, у току хитне интервенције

20

37

Спектакуларна пљачка стотина милиона евра коју нико није примијетио

20

20

Пола највећег бањалучког насеља без воде

20

14

Сијарто: Сукоб у Украјини у фокусу Рубиове посјете

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner