Рубио: Не тражимо од Европе да буде вазал САД-а

15.02.2026
19:40
Коментари:0
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да Сједињене Државе не желе "зависну" или "вазалну" Европу.
Рубио је истакао да је у интересу Сједињених Држава да има "снажну Европу" у вријеме када трансатлантски односи пролазе кроз турбулентан период.
Он је навео да САД желе и даље да буду савезник Европе.
Свијет
Шири се опасан вирус птичјег грипа, може се пренијети на ђоновима
Рубио је на конференцији за новинаре у Братислави да амерички предсједник Доналд Трамп жели да ојачати везе са средњом Европом.
Најновије
Најчитаније
21
15
21
00
20
37
20
20
20
14
Тренутно на програму