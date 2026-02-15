Logo
Рубио: Не тражимо од Европе да буде вазал САД-а

15.02.2026

19:40

Марко Рубио
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да Сједињене Државе не желе "зависну" или "вазалну" Европу.

Рубио је истакао да је у интересу Сједињених Држава да има "снажну Европу" у вријеме када трансатлантски односи пролазе кроз турбулентан период.

Он је навео да САД желе и даље да буду савезник Европе.

Рубио је на конференцији за новинаре у Братислави да амерички предсједник Доналд Трамп жели да ојачати везе са средњом Европом.

Марко Рубио

Европа

