Мајка возила тијело дјевојчице (2) сатима у аутомобилу: Дијете прије смрти проживјело пакао

Извор:
Телеграф
16.02.2026
14:30
Коментари:0
Тијело дјевојчице (2) пронађено је прошле недјеље у италијанском месту Бориђигери, а због убиства из нехата ухапшена је њена мама Мануела (43).
Према првим резултатима истраге, дјевојчица је умрла између 8. и 9. фебруара. Обдукција тијела заказана је за данас у Санрему.
На тијелу дјевојчице пронађене су модрице, које су, према прелиминарном спољном прегледу, настале од тупих предмета, а не од пада како је тврдила мајка.
Мајка Мануела, налази се у притвору због сумње на убиство из нехата. Према налогу истражног судије из Империје, жена је путовала аутомобилом од куће свог партнера Мануела И. (42) из Периналда, до Борђигере док је њено дијете већ било мртво у возилу. Њен партнер је такође под истрагом, а полиција је детаљно претражила и његову кућу.
Мајка је полицији испричала да је позвала помоћ када је схватила да њена ћерка имала проблеме с дисањем, међутим, када су љекари стигли, схватили су да је дјевојчица мртва већ неколико сати.
Полиција вјерује да је дијете умрло у Мануеловој кући и да је накнадно пребачена у мајчину кућу гдје је и живјела.
Мајка има још двоје дјеце, узраста девет и 10 година. Током испитивања, у почетку је тврдила да је дјевојчица пала низ степенице, али преглед тијела и видео-снимци надзорних камера показали су да су модрице резултат намјерних удараца, од којих су неки нанијети тупим предметима.
Очекује се да ће резултати одбукције да разјасне све околности смрти дјетета.
