Додик: Република Српска има пуно право да обиљежава Дан државности

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је веома поносан што данас у Београду присуствује заједничком обиљежавању Дана државности Србије и Дана државности Републике Српске, која има пуно право да обиљежава овај празник.
Додик је подсјетио да је Република Српска рођена 9. јануара и да је то је Дан Републике, а да је 28. фебруара 1992. године добила Устав и изградила институције.
"То говори о томе да смо имали државотворну свијест тада, 90-тих година, када смо кренули у борбу за нашу самосталност, када смо формирали Републику Српску те 92. године и успјели да очувамо, прије свега, мотив људи да бране Републику у тешким ратним временима и касније кроз мировни споразум који је нама у значајном обиму наметнут", изјавио је Додик новинарима у Београду.
Он је додао да је у значајном обиму већ тада било јасно да је то превара и да су касније кроз све процесе које су називали на различите начине и говорили о духу Дејтона и европском путу, покушали све да развале, али да то нису успјели.
"Република Српска остаје у свом територијалном капацитету, остаје у свом институционалном капацитету нешто смањеном, али у борби за то да се очува карактер, а то је да се очува становништво, очува воља, очува живот, што су карактеристике сваке државности", рекао је Додик.
Додик је рекао да му је драго да овдје види декорацију која је застава Републике Српске поред заставе Србије.
Он је нагласио да се Србија видно промијенила набоље, као и Република Српска.
"Желимо да очувамо наш заједнички идентитет, наш заједнички простор, све оно што нас повезује. Ми смо један народ", навео је Додик.
Он је указао да је тај заједнички идентитет ствар историје, људи, културне, духовне, језичке, сваке друге заједнице.
"Ми живимо исте вриједности, вјеру, крсне славе. Живимо вриједности које су везане за памћење, које су усмјерене на то да не заборавимо ниједног нашег јунака и да свему томе посветимо ове дане када се обиљежава Дан државности", рекао је Додик.
Предсједник Србије Александар Вучић уручио је данас у Београду сретењске ордене, а међу више од 70 добитника је и министар правде Републике Српске Горан Селак, којем је додијељен Сретењски орден првог степена.
Исто одличје добили су и Његово високопреосвештенство митрополит бачки Иринеј и професор емеритус Мирко Васиљевић, који је члан Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУРС).
Сретење се обиљежава и као Дан државности Републике Српске, а овогодишњи слоган гласи "Саборност и понос".
Сретење се обиљежава као Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против Османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.
