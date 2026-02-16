Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени

Извор:
СРНА
16.02.2026
13:58
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је данас у Београду да су у Републици Српској поносни на то што важне историјске датуме, попут Сретења, могу да обиљеже заједно са Србијом - увијек поносни и надахнути.
"Знамо колико је важно да оно што се зове национална супстанца - остане окупљена и обједињена, као што је била у прошлости, да тако буде и у будућности", рекла је Цвијановићева новинарима у Београду.
Цвијановићева, која је присуствовала свечаности на којој су уручена одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Сретења - Дана државности, рекла је да су Срби из Републике Српске и Србије већ традиционално окупљени око важних датума, историје и онога што су заједно прошли и живјели као народ.
"Окренути смо и према будућности. Додјела одликовања увијек је тај лијепи чин у којем се институције захваљују појединцима или другим институцијама за све оно што су дали, што су обиљежили један период, настојали да ојачају Србију и дају свој допринос друштвеном развоју", рекла је Цвијановићева.
Предсједник Србије Александар Вучић уручио је у Београду сретењске ордене, а међу
више од 70 добитника је и министар правде Републике Српске Горан Селак, којем је додијељен Сретењски орден првог степена.
Исти одличје добили су и Његово високопреосвештенство митрополит бачком Иринеју и професору емеритусу Мирку Васиљевићу који је и члан Академије наука и умјетности Републике Српске.
Сретење се обиљежава и као Дан државности Републике Српске, на овогодишњи слоган гласи "Саборност и понос".
Сретење се обиљежава као Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.
Цвијановић је честитала је свима који су на данашњој церемонији у Београду одликовани поводом Сретења, истичући да јој је било задовољство присуствовати том свечаном чину.
"Лијепо и свечано је данас било у Палати Србија. Поводом Сретења - Дана државности Србије и Републике Српске, предсједник Александар Вучић уручио је одликовања заслужним појединцима и институцијама у знак признања за њихов труд, посвећеност и допринос напретку државе Србије и нашег народа", објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама.
Предсједник Србије уручио је у Београду сретењске ордене, а међу више од 70 добитника је и министар правде Републике Српске Горан Селак, којем је додијељен Сретењски орден првог степена.
Исто одличје добили су и Његово високопреосвештенство митрополит бачки Иринеј и професор емеритус Мирко Васиљевић, који је и члан Академије наука и умјетности Републике Српске /АНУРС/.
Сретење се обиљежава и као Дан државности Републике Српске, а овогодишњи слоган гласи "Саборност и понос".
Сретење се обиљежава као Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч6
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму