Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени

СРНА

16.02.2026

13:58

Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је данас у Београду да су у Републици Српској поносни на то што важне историјске датуме, попут Сретења, могу да обиљеже заједно са Србијом - увијек поносни и надахнути.

"Знамо колико је важно да оно што се зове национална супстанца - остане окупљена и обједињена, као што је била у прошлости, да тако буде и у будућности", рекла је Цвијановићева новинарима у Београду.

Цвијановићева, која је присуствовала свечаности на којој су уручена одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Сретења - Дана државности, рекла је да су Срби из Републике Српске и Србије већ традиционално окупљени око важних датума, историје и онога што су заједно прошли и живјели као народ.

"Окренути смо и према будућности. Додјела одликовања увијек је тај лијепи чин у којем се институције захваљују појединцима или другим институцијама за све оно што су дали, што су обиљежили један период, настојали да ојачају Србију и дају свој допринос друштвеном развоју", рекла је Цвијановићева.

Сретење се обиљежава и као Дан државности Републике Српске, на овогодишњи слоган гласи "Саборност и понос".

Сретење се обиљежава као Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.

Одликовани посвећени напретку српског народа

Цвијановић је честитала је свима који су на данашњој церемонији у Београду одликовани поводом Сретења, истичући да јој је било задовољство присуствовати том свечаном чину.

"Лијепо и свечано је данас било у Палати Србија. Поводом Сретења - Дана државности Србије и Републике Српске, предсједник Александар Вучић уручио је одликовања заслужним појединцима и институцијама у знак признања за њихов труд, посвећеност и допринос напретку државе Србије и нашег народа", објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама.

Сретење се обиљежава и као Дан државности Републике Српске, а овогодишњи слоган гласи "Саборност и понос".

Сретење се обиљежава као Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.

Жељка Цвијановић

Дан државности - Сретење

