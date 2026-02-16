Logo
Вучић: Српски народ је на Сретење срео своју судбину

16.02.2026

13:45

Коментари:

0
Александар Вучић
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић је у обраћању на почетку свечаности поводом Сретења - Дана државности Србије поручио да се данас обиљежава празник који у себи носи три величанствене традиције.

"Сретење је велики хришћански празник. Овај празник носи дубоку симболику свјетлости који побјеђује таму. Наши преци су се на Сретење дигли против ропства, Први српски устанак није случајно почео на овај дан. Српски народ је на Сретење срео своју судбину. Вјерски празник постао је празник слободе. Три деценије касније донијет је први устав кнежевине Србије. И ово није била случајност. Био је један од најнапреднијих. Ова три Сретења чине Сретење јединственим даном у српској традицији", навео је Вучић.

Истакао је да су свет и Европа на прекретници.

Ненад Стевандић и Ана Брнабић

Република Српска

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

"На прекретници између мира и рата и ако смијем да закључим ближе рату него миру. Мало ко жели о томе да говори, волимо да зажмуримо и да се правимо да не видимо. Неће бити скорог мира на истоку Европе, свакога дана гину хиљаде људи. Неће бити мира ни на Блиском истоку. У свему томе, ми морамо да извучемо поуке. Ја бих у три тачке предложио народу. Прво Србија мора да покуша да сачува мир, један смо од најстрадалнијих народа", поручио је Вучић.

Предсједник Србије Александар Вучић у Палати "Србија" уручује одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Сретења - Дана државности Србије.

Свечаности у Палати Србија присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Наордне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник СНСД Милорад Додик, министар правде Српске Горан Селак, те Његова светост патријарх српски Порфирије, као и званичници Србије.

Александар Вучић

Дан државности - Сретење

