Расте водостај ријека: На снази ванредна одбрана од поплава

Извор:

СРНА

16.02.2026

11:35

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Ванредна одбрана од поплава уведена је у сливу Јужне Мораве усљед наглог пораста водостаја Моравице и ријеке Тимок, саопштено је данас из предузећа "Србијаводе".

У саопштењу се наводи да је пораст водостаја узрокован обилним падавинама на Косову и Метохији, што је довело до наглог дотока воде у сливу Јужне Мораве.

трамвај сарајево

Хроника

Да ли је трагедија у Сарајеву могла бити спријечена?

"Екипе надлежног водопривредног предузећа из система `Србијавода` биле су током цијеле ноћи на терену, обезбјеђивале и надзирале мјеста на којима је могло доћи до продора воде", истакли су из "Србијавода" и додали да је ванредна одбрана од поплава уведена јуче.

У саопштењу се додаје да је врх поплавног таласа прошао захваљујући благовременој реакцији и превентивним мјерама, али да екипе остају на терену док се очекује постепено смиривање ситуације.

Из предузећа "Србијаводе" су навели да је ванредна одбрана од поплава превентивно уведена и на водној јединици "Тимок-Зајечар" усљед пораста водостаја Тимока на одбрамбеним линијама које обухватају лијеви и десни насип код Трнавца, при чему се у овом тренутку не очекују продори воде.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

АТВ на мјесту експлозије у Бањалуци - ВИДЕО

"Све екипе предвиђене Оперативним планом одбране од поплава су на терену и континуирано прате развој ситуације. Грађанима се препоручује да редовно прате информације надлежних органа и да се придржавају свих упутстава", наведено је у саопштењу.

