Расте водостај ријека: На снази ванредна одбрана од поплава

Ванредна одбрана од поплава уведена је у сливу Јужне Мораве усљед наглог пораста водостаја Моравице и ријеке Тимок, саопштено је данас из предузећа "Србијаводе".
У саопштењу се наводи да је пораст водостаја узрокован обилним падавинама на Косову и Метохији, што је довело до наглог дотока воде у сливу Јужне Мораве.
"Екипе надлежног водопривредног предузећа из система `Србијавода` биле су током цијеле ноћи на терену, обезбјеђивале и надзирале мјеста на којима је могло доћи до продора воде", истакли су из "Србијавода" и додали да је ванредна одбрана од поплава уведена јуче.
У саопштењу се додаје да је врх поплавног таласа прошао захваљујући благовременој реакцији и превентивним мјерама, али да екипе остају на терену док се очекује постепено смиривање ситуације.
Из предузећа "Србијаводе" су навели да је ванредна одбрана од поплава превентивно уведена и на водној јединици "Тимок-Зајечар" усљед пораста водостаја Тимока на одбрамбеним линијама које обухватају лијеви и десни насип код Трнавца, при чему се у овом тренутку не очекују продори воде.
"Све екипе предвиђене Оперативним планом одбране од поплава су на терену и континуирано прате развој ситуације. Грађанима се препоручује да редовно прате информације надлежних органа и да се придржавају свих упутстава", наведено је у саопштењу.
