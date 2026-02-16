Познато мјесто и вријеме сахране Татјане Јечменице

Извор:
Србија тугује за Татјаном Јечменицом прослављеном тенисерком и селекторком ФЕД Куп репрезентације, која је страдала у тешкој саобраћајној несрећи. Породица, пријатељи, колеге и поштоваоци опростиће се од Татјане Јецменице Јевтић на комеморативном скупу, гдје ће бити одата пошта њеном животу и раду, а потом и на посљедњем испраћају на градском гробљу.
Комеморација поводом смрти Татјане Јечменице Јевтић биће одржана у сриједу, 18. фебруара, у згради Скупштине Војводине - преноси Дневник.
Истог дана, у 15.00 часова, биће обављена сахрана на Градском гробљу у Новом Саду.
Подсјећамо, прослављена тенисерка и селекторка Татјана Јецменица погинула је у тешкој саобраћајној несрећи, а у моменту судара са њом у колима је био и супруг, Дарко Јевтић.
